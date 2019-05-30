苹果macOS 10.15系统截图曝光：全新音乐和电视App

IT之家5月30日消息 苹果macOS下一个重大版本预计将于下周举行的WWDC 2019全球开发者大会上宣布。昨天，iOS 13截图泄露，展示了黑暗模式、新的提醒事项应用和全新的截图注释UI。今天，让我们一瞥macOS上全新的音乐和电视App设计。

新的音乐应用基于iTunes。音乐和电视应用都提供了类似的设计语言，灰色侧边栏列出了内容标题部分，右侧的大片区域用于实际具体内容。

屏幕截图中还可以看到彩色侧边栏图标返回到macOS。

在这两个应用程序中，侧边栏图标使用应用色调颜色，具有阴影并从上到下遵循连续的颜色渐变，与以前版本macOS的侧边栏中常见的单色图标非常不同。

macOS 10.15上的音乐保留了同步用户设备（如iPhone和iPod）的功能。设备显示在侧边栏中就像在iTunes上一样。搜索栏已移至侧边栏，侧边栏集成了Apple Music类别以及从iTunes继承的用户本地音乐库。

macOS 10.15上的新电视应用程序使用不同的方法将用户库与在线内容分开，遵循了与新的Books应用程序类似的模式，该应用程序也会在macOS 10.15中引入。在顶部使用工具栏，用于“立即观看”，“电影”，“电视节目”，“儿童”和“本地媒体库”部分。每个部分都有自己的侧栏、内容类别。