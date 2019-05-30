苹果上线新网站，强调App Store欢迎竞争

北京时间5月30日早间消息，苹果本周推出新网站，强调App Store应用商店欢迎竞争。目前，App Store是大部分用户在iPhone上安装应用的唯一方式。

这个网站于本周三悄悄上线，是对流媒体音乐应用Spotify和民主党总统候选人伊丽莎白·沃伦（Elizabeth Warren）指控的又一回应。他们均认为，相对于第三方应用，苹果偏袒自己的应用。

苹果近期在美国最高法院输掉了涉及App Store的一起诉讼。新网站页面一个部分的标题是“一家欢迎竞争的商店”。这个页面重点介绍了与苹果内置软件和服务有竞争关系的应用，包括Spotify。

开发用于控制设备上瘾和监控屏幕使用时间的应用开发者近期表示，他们认为苹果想要将他们的应用从App Store中下架，是因为他们的产品与苹果近期推出的Screen Time功能有竞争关系。苹果在欧盟面临这方面的指控。

苹果当时在公告中表示，下架这些应用与隐私保护和信息安全有关，并认为这些开发者滥用了苹果的软件。

苹果在这个网站上表示：“所有开发者都有可能被应用审核委员会拒绝。应用审核团队每周会给开发者打1000个电话，帮助他们诊断和解决导致应用被拒绝的问题，从而确保应用能在App Store上架。”

应用开发者还抱怨，苹果通过App Store收取15%到30%的营收分成。对此苹果在网站上说：“与任何公平的市场平台一样，开发者根据定价结构来决定他们想要收取的费用。我们只会在开发者通过应用交付数字产品或服务时，才会收取佣金。”

该网站表示，每周有40%的应用在苹果的审核程序中被拒绝，这主要是由于软件存在漏洞和隐私方面的问题。

这个网站还列出了App Store中提供的一系列应用。苹果认为，这些应用与该公司自己的应用，例如音乐、备忘录和FaceTime存在竞争关系。

苹果即将在圣何塞召开一年一度的开发者大会。苹果表示，过去时间里，开发者通过苹果平台赚到了1200亿美元。