恩智浦斥资17.6亿美元收购Marvell无线连接业务

北京时间5月30日早间消息，荷兰芯片制造商恩智浦半导体周三表示将以17.6亿美元现金收购Marvell Technology的无线连接业务，为其客户提供更丰富的产品组合。

除了边缘计算平台外，恩智浦将还向其工业、汽车和通信基础设施领域的客户销售Marvell的连接产品，例如WiFi和蓝牙等。

该部门在2019财年为Marvell带来了3亿美元的收入，恩智浦预计到2022年这个数字将增加一倍。

投资银行Piper Jaffray分析师哈希·库玛（Harsh Kumar）表示，恩智浦过去几年一直在WiFi领域投资不足，因为它认为能够获取高通的WiFi技术。但该交易却在2018年失败了。

芯片制造商高通2016年同意收购恩智浦，但却在去年放弃了这笔440亿美元的交易。

恩智浦为工业和汽车客户生产各种芯片，与Marvell达成的协议将有助于该公司把Marvell的产品交叉销售给客户。

对于Marvell来说，出售连接业务具有战略意义，因为该公司在2017年以60亿美元收购Cavium之后便更加关注网络设备市场。

“我们对这次剥离并不感到惊讶，”库玛说。“Marvell曾经认为可以利用这些资产进入汽车市场，但在我们看来，这个机会相当小。”

该交易预计将于2020年第一季度完成，并将在交易完成后增加恩智浦的调整后季度营业利润。