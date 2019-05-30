厉害了！新型机器人学会写字，还会画简版《蒙娜丽莎》

北京时间5月30日消息，在不远的未来，机器人也许能在职场上助人类一臂之力，如帮我们记笔记、画流程图等等。

这正是布朗大学研究人员研制的新型机器人的目标之一。这些机器人能够凭一己之力学会写字和画图。学会了写日语之后，机器人仅仅学习了一些例子，就学会了抄写10种不同的语言，包括印度语、希腊语和英语等等。

新型机器人采用的算法能帮助它判断每个字母中各个笔画的落笔顺序、以及每个单词中字母的组成顺序。

向它展示一张写着单词、或画着草图的图片之后，机器人就能以连贯动作复写出这些笔画，人们就很难判断这幅作品是由人类还是机器人所作。

为帮助机器人自己学会书写，研究人员为其安装了两套不同的算法模型。“整体”模型让机器人将图片视为一个整体，帮其判断某个单词或字母的起点在哪里、以及如何过渡到下一个字母。“局部”模型则帮助机器人写完当前正在写的那个字母，如决定书写动作、落笔位置等等。这样一来，机器人就能写出此前从未见过的语言了，这一点令研究人员十分意外。

该机器人复制字母和笔画的精确度可达93%。

不仅如此，该机器人还能照猫画虎地写出不同的英文字体，如印刷体和手写体等等，既然机器人能写出手写体，就会引发机器人是否会模仿手写签名的问题。

给机器人一张签名照片，它就能拿着一支笔、模仿出这个签名，在可以用手写签名验证文件有效性的领域、比如法律文件等，这项能力可能会引起一些分歧。

此外，这台机器人仅凭观察达芬奇《蒙娜丽莎》的草图，就能照着画出一副几乎一模一样的作品。这一点同样出乎研究人员的意料之外。

而且和喷墨打印机不同，这台机器人画画并不是一行一行地画出来，而是会模仿人类画画的笔触。

研究人员还让这台机器人做了进一步测试，让一组六岁儿童在板上写下笔迹稚嫩的“hello”（你好）。而该机器人同样能轻松模仿他们的笔迹。

这种新型机器人未来可能完善升级变成功能更强大的机器人，帮助人类完成记笔记、听写、画流程图等工作任务。