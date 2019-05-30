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新款Model Y准备投产，特斯拉加紧加州工厂改造

2019-5-30 8:16:19来源：网易科技作者：小小责编：骑士评论：

5月30日消息，据CNBC报道，据特斯拉员工透露，特斯拉正在重组其位于加州弗里蒙特的汽车组装厂，以便为生产新款跨界车Model Y和改进版Model S做准备。

这些举措可能会再次提高特斯拉的成本，但在2019年开始生产Model Y后，特斯拉可以尽早进入不断扩大的SUV市场，而改进Model S将有助于特斯拉在不断下滑的豪华轿车市场保持或扩大份额。

据知情人士透露，特斯拉刚刚开始订购生产Model Y的新设备。要在弗里蒙特生产Model Y，特斯拉需要将Model S和Model X的生产线合并。如今，这些生产线占据了工厂中相当大的空间，因为这两款车都是由很多部件组成的，而且Model X的生产特别复杂。

除了Model Y，特斯拉计划全面升级Model S，它将采用更简约的内部设计和续航里程更长的电池，看起来与高端Model 3很像。特斯拉计划9月份开始生产新款Model S。

马斯克表示，特斯拉最近取消了参观工厂的计划，原因是工厂正在进行“升级”，但他没有具体说明这些升级的原因。

与此同时，目前Model S和Model X的生产已经放缓，除了解雇了部分生产人员外，特斯拉还在削减剩余人员的工作时间，只在周末或夜间生产这两款车。

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关键词：Model Y特斯拉

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