WeWork与银行谈判，上市前将获27.5亿美元信贷额度

北京时间5月30日早间消息，消息人士透露，WeWork正在与银行进行谈判，在IPO（首次公开招股）之前获得27.5亿美元的信贷额度。

消息人士称，摩根大通目前牵头这笔潜在融资。摩根大通和WeWork拒绝对此置评。

WeWork在全球各地提供共享办公空间。该公司今年4月表示，已向美国证券交易委员会（SEC）秘密提交IPO文件。这可能会是继Uber之后，今年规模最大的一起IPO。Uber在IPO中融资81亿美元，但自5月10日上市以来股价一直在下跌。

WeWork最大的投资方中包括软银集团。今年早些时候，软银决定不收购WeWork的控股股权。WeWork去年的营收翻番，但亏损也上升了超过一倍，达到19.3亿美元。

WeWork本月表示，今年第一季度的亏损有所收窄，降至2.64亿美元。然而，在Uber的IPO表现令人失望之后，WeWork的IPO将考验公众投资者对另一家有科技元素，但仍在烧钱的公司的兴趣。

许多公司在上市前都会尝试从华尔街获得一定的信贷额度。上市公司通常会在IPO过程中给那些提供较大信贷额度的银行一定回报，而银行有时则会提供更优惠的信贷条款。

彭博房地产投资信托基金（REITs）分析师杰弗里·朗鲍姆（Jeffrey Langbaum）表示：“WeWork需要获得现金，以获得、设计和租赁办公空间，确保强劲的营收增长。在2018年烧掉23亿美元之后，截至2019年初，该公司持有60亿美元现金。”

彭博社的数据显示，2014年，WeWork获得了摩根大通的6.5亿美元循环信贷额度，但将于2020年底到期。该公司于2018年定价、2025年到期的垃圾级债券周二收于93.50美元，较本月早些时候的最高点99.63美元有所下跌。