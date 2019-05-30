谷歌CEO拒绝大笔股票奖励：“我薪水已经很高了”

新浪科技讯北京时间5月30日早间消息，谷歌CEO桑达尔·皮查伊（Sundar Pichai）近几年来一直都是全球收入最高的企业高管之一，但现在他正面临着相反的现实：根本没有大笔薪水。

这位CEO已经两年多没有获得股票奖励了。据知情人士透露，一个关键的原因是，皮查伊在2018年拒绝了一项新的限制性股票补贴，因为他觉得他的薪水已经很高了。

目前还不清楚他的损失有多少。但在之前的数亿美元基础之上再大幅增加奖金，可能会导致这个温文尔雅的高管引发新一轮争议。

越来越多的科技公司被指责创造各种社会弊病，包括加剧收入不平等。皮查伊因其工程实力在2015年获得了谷歌CEO职位，他现在不得不解决这些问题，同时还要处理其他一些政治问题。

斯坦福大学研究院公司治理研究教授大卫·拉克尔（David Larker）说：“他可能已经看过这些数字，他可能也认为：'我已经受够了。'”

知情人士表示，谷歌母公司Alphabet的董事会计划在今年晚些时候重新评估这位CEO的薪水。到那时，皮查伊以前的股票奖励几乎都将行使完毕。这使他成为美国企业领导人中的一个异类，甚至引发了人们对其今后去向的疑问。

研究高管薪酬问题的迈阿密大学副教授法布里佐奥·费里说：“显然，对于Pichai来说，保留的影响非常小。”

谷歌发言人拒绝发表评论，并称Alphabet董事会也不予置评。该公司及其董事没有公开表示皮查伊会很快离开。皮查伊也从未表示会离开。

自2016年获得大笔股票奖励以来，皮查伊已经获得了65万美元的年薪和常规的CEO津贴，例如个人安保费用。截至周二收盘时，他有51249股未行使的谷歌股票，价值约5810万美元。监管备案显示，这些股票将在6月、9月和12月行使。