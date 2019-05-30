Waymo扩大自动驾驶卡车测试，或上线自动驾驶运输车队

网易科技讯5月30日消息，据国外媒体报道，Alphabet旗下自动驾驶技术子公司Waymo正扩大在公共道路上对自动驾驶半挂车的测试，该公司计划在亚利桑那州凤凰城运营卡车车队。据悉，Waymo去年年底开始在凤凰城运营自动驾驶出租车服务。

自2017年以来，Waymo一直在讨论将自动驾驶技术应用于卡车和送货车辆，并于去年在亚特兰大启动了一个初步项目，其中少数自动驾驶半挂车为谷歌在当地的物流运营提供服务。试验结束后，Waymo专注于推出自动驾驶出租车服务Waymo One。

Waymo并没有说其自动驾驶卡车项目将使用多少辆卡车，也没有说它将为谁运送货物。

亚利桑那州的好天气以及较为以友好的法规使其成为自动驾驶汽车测试的热点地区。与Waymo竞争的自动驾驶卡车技术开发商TuSimple以及Embark已经开始在亚利桑那州提供有偿运输服务。

TuSimple本月开始为美国邮政服务运送货物。该公司认为，由于半挂车的重量、尺寸和在高速公路上行驶的动力性能，半挂车的自动驾驶技术必须是专用的。相比之下，Waymo表示其内部开发的系统包括软件、电脑和一个由雷达、激光雷达和数十台摄像机组成的精密视觉系统，可用于任何类型的车辆。