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Flipboard遭黑客攻击，用户名密码等信息泄露

2019-5-30 9:09:16来源：新浪科技作者：维金责编：骑士评论：

北京时间5月30日早间消息，本周，新闻聚合应用Flipboard就此前发生的信息泄露事件向用户发送电子邮件进行告知。在这次事件中，黑客获得了用户的用户名、电子邮件地址和受保护的密码。

从2018年6月2日至2019年4月22日，Flipboard的数据库发生了“未经授权的访问”，导致用户的帐号信息泄露。Flipboard表示，黑客“有可能获得了”一些数据库的拷贝，但尚未透露有多少帐号被入侵等细节。

这些数据库中包含Flipboard用户的用户名、姓名、电子邮件地址和密码，但密码经过了加密处理。这意味着密码并非以明文存储，很难破解。此外，泄露的信息中还包括将Flipboard连接到第三方服务，例如Twitter和Facebook的数字令牌，但前提是用户确实将Flipboard帐号关联到他们的社交媒体。

Flipboard正在重置所有的用户密码，同时删除或替换所有数字令牌。如果用户此前将Flipboard帐号关联至Facebook或Twitter，那么现在需要重新关联帐号。

Flipboard表示，为了防止发生类似问题，已经实施“增强的安全措施”。司法部门官员也收到了通知。

作为预防措施，该公司建议在其他帐号中使用相同用户名和密码的用户也更改密码。

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关键词：信息黑客

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