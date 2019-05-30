食物界生化武器“鲱鱼罐头”，到底有多可怕？

好吃的食物应该色香味俱全，然而现在越来越多“臭臭的”的美食进入大家的视野。例如“水果之王”榴莲、臭豆腐、臭鳜鱼、柳州螺狮粉等等。有些人因为接受不了臭味敬而远之，从来不尝试这些食物；也会有人因为爱吃这些食物觉得它们散发的味道都是令人垂涎欲滴的。

其实我们目前熟知的“臭味美食”所散发的的味道一般都是可以被接受的，而在遥远的北欧-瑞典，有一种被称为“世界上最臭的食物”，据说大部分人闻到味道就会吐，更别说享受美食，没错，说的就是让人闻风丧胆的“鲱鱼罐头”。

鲱鱼罐头，瑞典传统美食，将处理过的鲱鱼装入罐头中任其自然发酵而成的一种散发着恶臭、味道偏酸的罐装食品。由于其无处不在、难以消散的恶臭，瑞典政府规定不许在住宅区开启鲱鱼罐头。那么，这么“臭”的鲱鱼罐头究竟是如何制作出来的呢？首先，被打捞上来的鲱鱼通过冷藏车统一运输到工厂，进行盐水浸泡。然后用瑞典干凉的高山泉水持续重构鲱鱼的肉质。到了最重要的步骤，就是全手工地对鲱鱼进行搅拌，水的摩擦力可以让鲱鱼内部血水加快渗出。最后，去掉鱼头的鲱鱼们被随意的放到空罐头里，根本就不用准确计量，因为不会有人认真地吃完所有。到了每年的八月，也就是瑞典的夏季，罐头里的鲱鱼变得黏稠多汁，罐头中的气体也因为发酵而膨胀，把罐头撑的鼓鼓的，这就代表鲱鱼已经腌熟，可以上市。

看了这个几乎是全手工的制作过程莫名心疼鲱鱼罐头工厂工作的员工，很想知道他们是不是工作一段时间就想辞职。有这样一句话描述鲱鱼罐头：十个人吃，九个人吐，还有一个是瑞典人。从这句话中我们可以看出瑞典人对鲱鱼罐头是情有独钟的。据统计，瑞典人每年消耗的鲱鱼罐头大约达到了400多吨。看来，瑞典人的味蕾的确很不一般呀。

近年来，全世界对鲱鱼罐头产生的兴趣已经大大超过了瑞典人。很多瑞典年轻人都坦诚地表示自己不敢尝试鲱鱼罐头，更有甚者说对这类食物并不熟悉。其实这个鲱鱼罐头的生产是有历史原因的。在那时候科技还不发达的年代，渔民打捞上来大量鲱鱼却没有找到合适的储存方法。于是，这些渔民就把这些鲱鱼放在了罐子里面用盐水浸泡腌制，这样就可以做到不浪费，并且在以后食材缺乏的时候就可以拿出来食用。所以，在老一辈瑞典人的心里，鲱鱼罐头是不可替代的美食佳肴。

说了这么多，其实大家最想知道的还是吃鲱鱼罐头到底是种什么样的体验呢？有一位吃过的朋友表示：前调：超级臭屁味儿；中调：好似掉进了榴莲堆里（一屋子堆满榴莲那种）；后调：榴莲混杂着臭豆腐味儿……一言难尽的一次尝试。日本人曾经测试过瑞典鲱鱼罐头的臭味值，达到了惊人的8079Au,而臭豆腐的臭味值只有420 Au。

如果真的想要尝试下奇臭无比的鲱鱼罐头的话，可以用以下这个食用方法：

首先准备薄脆片、牛油、酸奶油、洋葱、土豆。

做法：将土豆煮熟剥皮切片，将生洋葱切成细丝备用；用一块薄脆片做饼底（可先为饼底涂上牛油）；在薄脆片放上鲱鱼罐头；涂上酸奶油；放上土豆及洋葱；再拿一块薄脆片盖上就可以食用了。