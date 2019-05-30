评分偏低的乘客不许乘车？Uber真的要这么做了

5月30日早间消息，据美国国家公共电台网站报道，Uber最近推出了一项新的政策，公司将可以拒绝为评分偏低的乘客提供服务。

多年来，Uber一直使用星级系统，允许乘客对司机进行评分，最终结果就是用户可以影响Uber司机的去留。《商业内幕》2014年发布的内部图表显示，评分在4.6星以下的司机存在“失业”的风险。虽然司机也可以对乘客进行打分，但评分结果对乘客的影响与其对司机的影响差别巨大。而现在，Uber司机将对乘客的行为有更大的发言权。

“尊重是双向的，问责亦是如此，”Uber的品牌安全与倡议主管凯特·帕克（Kate Parker）在周二发布的声明中说道，“虽然我们预期最终仅有少部分乘客会受到基于评分的账户停用之影响，但我们相信这是正确的做法。”

公司称，这项措施将最先于美国和加拿大实施。

乘客将在应用的屏幕上看到一个总结的社区准则，他们会被要求确认是否已经了解新的政策。随后，乘客会收到如何提高自己评分的提示——比如礼貌待人、将垃圾随身带走以及尽量不要向司机提出加速要求等建议。在乘客账户被停用之前，他们将有多次机会提高自己的评分。

Uber并未说明乘客将无法访问该共享乘车服务的分数门槛。

“每个城市可以设置他们自己的分数门槛，这与各个城市的平均乘客评分直接相关，”Uber发言人格兰特·克林茨曼（Grant Klinzman）在邮件中写道。

所有人都可以通过访问主菜单并查看他们用户名下方的数字来了解自己的评分。

克林茨曼补充说，评分低的乘客也将无法访问Uber的食品派送应用和JUMP——Uber的共享单车服务。

Independent Drivers Guild为代表纽约近6.5万名共享乘车司机的一个组织。该组织的发言人莫伊拉·蒙兹（Moira Muntz）对Uber最近推出的保护司机与乘客的措施十分赞赏。他说：“虽然大部分乘客都值得尊重，但禁止威胁司机安全、叫嚣种族主义和不尊重或损坏我们车辆的那些乘客的做法是正确的。长期以来，平台的问责制存在一边倒问题，如今的新举措是纠正这一问题的良好开端。”