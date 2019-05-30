微软Windows 10 20H1快速预览版18908更新内容

IT之家5月30日消息 今天早上，微软推送了Windows 10 20H1快速预览版18908。Windows 10 20H1预览版新增了许多新功能以及修复和性能改进。本次新版本主要侧重于Windows 10上的Your Phone应用程序。

Your Phone应用程序带来了手机镜像屏幕、屏幕阅读、焦点跟踪、键盘语言和布局、手机镜像屏幕支持其他三星手机型号和一加6/6T手机。

Your Phone应用迎来更多新功能

微软在此版本中为Your Phone应用带来了多项新功能。

微软带来了两种新的辅助功能预览 - 屏幕阅读和焦点跟踪 - 以及在手机屏幕中轻松切换Android手机键盘语言或布局的功能。



屏幕阅读

对于使用TalkBack的用户，你现在可以启用Android手机辅助功能设置下的Your Phone Companion辅助功能服务，以便更顺畅地进行跨设备阅读。一旦TalkBack和Your Phone Companion辅助功能服务都打开，讲述人将从你的PC上播放，描述你在使用PC的键盘或鼠标进行交互时在手机屏幕上选择和激活的内容。

焦点跟踪

现在，你可以在手机屏幕中以首选放大与Android手机的应用进行互动。焦点跟踪将无缝地跟随你的键盘焦点和鼠标指针输入。

要启用焦点跟踪辅助功能，你必须首先打开Android手机上的Your Phone Companion辅助功能服务和TalkBack。启用这些服务后，你可以使用快捷键打开PC上的放大镜：Win +（+）或从Windows菜单打开应用程序。

键盘语言和布局

你会在手机屏幕工具栏上看到一个新图标。选择此图标将转到手机设置页面，你可以在其中更改键盘语言或布局。此设置特定于物理键盘，因此仅适用于从PC键入手机且不会更改手机语言或键盘配置的情况。如果你键入不同的语言或者喜欢切换键盘布局，请尝试一下。

手机镜像屏幕现在支持其他三星或一加手机型号

支持的手机型号列表不断扩展，现在添加了对三星Galaxy A8和Galaxy A8+、一加6、一加6T的支持。随着时间的推移，微软将继续扩展设备列表。

手机镜像屏幕要求：

某些运行Android 7.0或更高版本的Android手机

三星Galaxy S10e，S10，S10+，S9，S9+，S8，S8+ 三星Galaxy Note 9，Note 8 三星Galaxy A8，A8+ 一加6,6T

带有蓝牙无线的Windows 10 PC，支持低功耗外设

Windows 10 Build 18338及以上

Android手机必须在PC的蓝牙范围内打开，并连接到与PC相同的网络

已知的问题

触摸输入不起作用 Blue light首选项不会应用于PC上显示的电话屏幕 除了屏幕阅读器反馈之外，其他音频将通过手机扬声器播放，而不是PC 如果在使用焦点跟踪时同时启用两个辅助功能，放大镜矩形将跟随导航，但视觉旁白矩形将保持静态，即使它将读出正确的文本。

新的消息功能

发送和接收彩信 - 你现在可以直接通过“Your Phone”应用发送和接收图片和GIF，包括Giphy。

未读留言指示（徽章）

导航窗格 - “消息”节点上的可视指示符，表示你有未读消息。

PC任务栏 - PC任务栏上“Your Phone”应用程序图标上的可视指示器，表示你有未读消息。

未读对话 - 具有未读消息的线程中的可视指示符。

联系人图片 - Your Phone应用程序现在将同步包含个人资料图片的所有联系人的缩略图，以便你轻松识别。

在线回复 - 你可以快速回复来自Toast通知的短信，而无需打开Your Phone应用。

表情符号选择器 - 表情符号，人物，食物等。你可以直接在应用内轻松添加表情符号。

Your Phone现在可以通过移动网络数据同步

现在Your Phone开始支持蜂窝网络数据。你可以通过移动数据同步照片、消息和通知，而无需将Android手机连接到Wi-Fi网络。

在Your Phone Companion应用程序设置下启用“通过移动数据同步”

启用后，你应该会在手机上看到“连接到PC”的通知

多彩的新图标

微软还为Your Phone和Your Phone Companion应用引入了新的外观，让你真正感受到Windows 10系列的一部分。Your Phone Companion图标已经开始更换，Your Phone图标将在未来几天内上线Windows 10 PC。