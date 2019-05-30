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爱奇艺王晓晖：不希望让电视台觉得视频网站是敌人

2019-5-30 10:43:45来源：网易科技作者：彭丽慧责编：沧海评论：

网易科技讯5月30日消息，在第七届中国网络视听大会上，爱奇艺首席内容官王晓晖分享了对于网剧发展趋势的看法。他表示，过去一年，网剧行业发生了很多改变，剧集在调整，产能在迅速减少，预期的不稳定情况也频出。但爱奇艺对于未来还是有很多的信心，认为能够实现很多的梦想。

根据王晓晖所述，2018年中国互联网网民的中位数是30岁，90后的互联网网民占比超过一半，人均GDP接近一万美金，行业正在经历产业的高增长阶段。而在人口红利、时间红利、应用红利、流媒体红利、原创红利、题材红利等7大红利共同作用下，使得网剧在2018年出现了转折点，原创内容的能力及影响力愈发凸显。王晓晖预测，在2020年下一个3千亿的文娱市场能够实现。而现阶段中国已经实现3500亿的文娱市场。

在迎接新一波增长浪潮中，王晓晖表示，爱奇艺要走差异化路线，即用户不再跟着一个剧集的内容走，而是跟着品牌走，因此持续的产能是重中之重。他透露，爱奇艺2019年自制内容投入增长将超100%。Q1爱奇艺新剧占全网的57%。

与此同时，王晓晖称，爱奇艺除了竖短片、分帐剧、新剧的剧集分类外，现在正在研发新的剧集的类型——短剧，其核心就是短，他预判，短剧在未来的三年会有一个现象级的高峰出现，因此，爱奇艺会规模化的提高短剧集。

而对于剧集的两个播出机构视频网站和电视台之间的关系，王晓晖坦言，不希望让传统视听觉得视频网站是他们的敌人一样，“我们没有这样的感觉，我感觉这完全是不同的播出方式，提供不同的内容”。

在王晓晖眼中，爱奇艺是一个平台，平台是零，而所有的合作伙伴与所有的内容是一，如果没有一，后面的零都毫无用处。因此，平台要将所有合作伙伴的创新结合在一起。

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关键词：爱奇艺

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