SD协会：华为会员资格从未取消，名字消失是技术问题

IT之家5月30日消息 昨日，SD存储卡协会官网成员名单中，重新出现了“华为公司”的名字；而上周，华为已被从SD协会的成员名单中删除。该组织为SD和microSD卡中的技术设定标准。

据21世纪经济报道消息，针对除名华为一事，SD协会在回复21世纪经济报道记者的邮件中解释道：“华为的会员资格从未被取消，我们有过短暂的升级，这是为了确保符合美国商务部的要求。华为名字在官网消失，是由于技术原因。”

截至发稿时，华为尚未对恢复成员名单做出评论。