向流量计费说再见，5G收费方式存在更多变数

随着流量费用的大幅下降、省内流量全部升级为国内流量，越来越多的用户的在使用手机上网的过程中，已经完全忽略了流量所带来的牵绊。随着国内运营商对于“5G资费一定比4G便宜”的表态此起彼伏而来，当流量已经成为了可以忽略的存在，5G的收费方式存在着更多变数。

国内5G价格一定贵不了

从目前国内运营商对于5G资费的表态来看，国内5G资费对于消费者而言一定贵不了。

早在去年的中国移动合作伙伴大会上，中国移动方面就表态称外界不用担心5G资费过高的问题，真的是人人用得起的。另根据此前网上流出疑似中国移动5G套餐来看，也被外界戏称为“又大又便宜”，每月月租为50元，其内容包含了5TB国内通用流量，以及10TB的视频平台定向流量，语音通话与视频语音每条0.1元，短信每条0.1元。套餐外流量资费为1GB/1元，累计10元后，用户可免费使用流量至10TB。

中国联通方面也在今年表示称，5G手机资费只会比4G逐渐便宜，不会比4G更贵。目前，联通已经将包含20G流量和300分通话的不限量套餐降至19元，也就意味着5G时代后，联通5G用户流量会在此基础上更多。在今年4月的联通5G创新大会上，中国联通董事长王晓初在呼吁共同推进5G终端普及的时候，也专门提出了“价格民众化”的口号。

中国电信副总经理高同庆此前在谈到5G资费时就表示，5G流量资费肯定不会有过高的收费标准，让用户使用不起。所以具体流量收费可能会是以10GB来起跳，而不是以往每1GB这样来收费，这样一来每10GB的收费，预计也就是10块钱左右，甚至可能更低。

美国5G资费聚焦按网速收费

作为目前已经推出5G商用网络的美国运营商来说，在5G资费的问题上已经开始逐渐跳出传统的流量付费方式，转而给出了新的答案。

Verizon的5G套餐分为三档，分别为每月85美元、95美元、105美元，比之前的4G套餐贵10美元，三档套餐均不限流量，但前两档套餐会在速度上进行限制，仅能分别满足480P、720P在线视频的需求，只有105美元的档位才不限速度，同时还能有75GB不限速的LTE网络流量。不过，目前Verizon已经暂时不收取这10美元的差价，将价格保持在与4G相同的水平，该公司表示希望让用户有更多时间去体验和了解5G网络。

另一大运营商AT&T也打起了在5G资费上从网速的角度入手做文章的主意，此前AT&T向5G移动热点用户给出的资费价格为每月70美元15GB。本月初AT&T公司首席执行官Randall Stephenson在接受采访时表示，未来5G的收费方式将与现在的4G收费方式有很大的不同，速度越快资费将会越贵。目前，具体的收费方式还在讨论之中，但Randall很惊讶于目前移动网络定价并不像家庭中的固网宽带一样采用按速率定价的情况，如果有用户愿意为更高速度的网络付费，AT&T也非常愿意采取这种收费方式。另外，AT&T目前还把具备更高速率的毫米波频段5G网络定义为5G+，与6GHz以下频段的5G网络形成区分。

5G收费方式的多种可能

实际上，国内的运营商在表态称5G资费一定会比4G资费便宜的时候，还同时透露出了另外一种收费思路。由于5G网络的一大新能力就在于可以基于软件化实现“网络切片”，就可以服务很多垂直行业，这也让运营商看到了企业市场为5G网络进行买单的可能。5G网络切片可以结合行业需求，发布面向场景的系列切片样本，例如应用于电力差动保护、VR互动演唱会、AR游戏、移动车载医疗等。同时，私有网络也将成为5G未来的主要应用场景之一，可以实现面向企业的室内毫米波，或满足工业物联网的要求。

也就是说，任何对于网络有着高要求的企业，都可以消费购买一个专属的网络。同时，用户也可以为5G的某一个特殊切片场景单独进行额外的消费，例如对于演唱会的5G+VR直播，用户可以单独购买虚拟观看门票，通过VR设备在任何地点就能近距离感受明星的现场魅力。

中国联通董事长王晓初在联通5G创新大会中便着重讲到：“5G有一个很大的功能就是网络切片，在一个行业应用里面可以独立组网，形成独立计费系统。”近日，中国联通政企客户事业部总经理李广聚在数博会5G高端对话论坛上也表示，5G时代，面对传统业务，将升级推出基于网络分级、服务分级的智能连接+流量类产品，同时深入洞察行业需求，做好合作伙伴能力封装，共同向垂直行业穿透，推出基于客户定制服务的网络集成+运营类产品，以及云大物智深度融合的开放平台+应用类产品，为行业客户提供“终端硬件-网络方案-业务平台-5G新应用-场景化部署”的全套创新产品和解决方案，做好全面的行业服务。

中国电信副总经理高同庆此前也谈到，整体来说就是根据网络的不同用途来规定计费的。5G的网络的出现将彻底颠覆行业，所以5G网络可能会有多种形式的收费方式。比如像网络直播和游戏业务为基础计费，而面向体育演唱会、智能家庭、高清直播会为大流量计费。