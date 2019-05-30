电动猛兽！法拉利首款量产混动跑车SF90 Stradale正式亮相

IT之家5月30日消息 日前，法拉利首款量产插电式混合动力车型SF90 Stradale正式亮相。

该车拥有3.9升双涡轮增压V8发动机和三颗电机，组成的混动系统最大功率为1000马力，0-100km/h加速时间仅需2.5秒，0-200km/h加速仅需6.7秒。

首款插电式混合动力的法拉利被首席执行官Louis Camilleri描述为法拉利历史上的“里程碑”，SF90 Stradale这个名字引用了法拉利90年代的F1，这其中“Stradale”意思为意大利街。Camilleri解释说，该品牌将通过SF90 Stradale的混合动力来吸引“新型客户”。

该车核心动力是一个中置式涡轮增压V8发动机，与三个电动马达相连，由位于后舱壁后面的小型7.9kWh电池供电。该燃油发动机是基于涡轮增压3.9升V8发动机的完全重新开发版本。总排量达到4.0升，而进气和排气系统以及涡轮增压器都经过重新设计，这一台V8发动机本身就能产生769bhp。

SF90 Stradale速达到250公里时可产生390公斤的下压力。SF90 Stradale采用了全新的八速双离合变速器，配备四驱系统（RAC-E），SF90 Stradale还使用三电动马达：一个在发动机的驱动轴上，而另外两个驱动前轴使汽车四轮驱动。

SF90 Stradale专门为电池和电机配备了新的热管理技术，总电功率为217bhp。法拉利表示，当汽车切换到eDrive时，可以用电池驱动SF90 Stradale跑15.5英里。在这种纯电动模式下，84mph是最高速度，但默认情况下，SF90 Stradale将在混合动力模式下运行，结合电动和汽油动力以获得最佳性能。

SF90 Stradale采用全新的“多材料”底盘，采用锻造铝和碳纤维相结合。法拉利声称其重量为1,570千克。

SF90 Stradale不是限量跑车，现在已经有大约2,000名潜在客户。价格尚未公布，在成本方面不会达到LaFerrari超级跑车的水平，但高于 812 Superfast。因此，起始价格似乎在35万至40万英镑（约人民币305万起）之间，将于2020年夏天将交付。