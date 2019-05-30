京东7FRESH负责人王敬：5年1000家店目标将继续推进

凤凰网科技讯5月30日消息，京东7FRESH首创奥莱店今日正式开业。据介绍，这是京东7FRESH在北京的第7家门店。针对京东7FRESH此前公布的5年开设1000家门店的计划，7FRESH负责人王敬称这个目标还是存在的。

王敬强调，开店多与少的核心是在一个地区的覆盖率，战略上不会改变，只是模式上。他表示：“5年开1000家店这个目标依然可以在，只是方式变了，不一定是7FRESH自己开，可能是合作的形式开。愿景和目标还是在的，全场景全时段全覆盖。”

据了解，目前京东7FRESH在全国开设门店数量16家。对于开店计划，王敬透露会有三个层面的规划，第一是集中在京津冀地区周边的开店速度不会放缓，第二是长三角将会有新的业态和打法推出，第三是既定地区强调稳步扩张。不过，对于后续的开店节奏没有具体介绍。

针对新业态的尝试，王敬也给出了简单的介绍。新业态主要是两种模式，第一种是打造以社区店为核心的“7鲜生活”，主打邻居概念与亲近性；第二种是打造以写字楼为核心的“7范儿”，满足白领对餐饮和生鲜的高需求。王敬透露，7范儿这一新模式将会在今年第4季度推出。

此外，王敬也回应了4月传出的京东生鲜和7FRESH分拆的消息。他说生鲜与7FRESH并没有分拆，7FRESH仍是生鲜内部的业务部，内部有简单的架构调整也是为了配合公司的战略。王敬认为，7FRESH是京东零售子集团的一部分，担任着先锋部队的角色。