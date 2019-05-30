供应商起诉特斯拉拖欠款项，索赔177万美元

新浪科技讯 北京时间5月30日下午消息，据外媒报道，法国金属合金供应商供应商Lebronze Alloys日前已起诉特斯拉，宣称该汽车制造商未能按时支付账单，并要求1,559,420欧元的赔偿（约合176.8万美元）。

该诉状提呈于加州北部地区法院。在诉状中，Lebronze称，特斯拉违反了供应商合同，并就索赔受损货物存在欺诈和诈骗行为。Lebronze指控，特斯拉在终止向Lebronze购买25万件零部件时，违反了原始合同。该法国供应商还在诉状中列举了其他案例，以说明“特斯拉的行为没有信誉”。该供应商最后要求索赔177万美元以及法律费用等其他赔偿。

不过，目前为止，该诉状仅代表了Lebronze的一家之词。诉状中反复提及该供应商与其客户之间存在沟通问题，这些问题被供应商视为蓄意的恶意行为。

“在修订协议时，特斯拉没有向Lebronze透露其已不打算从Lebronze采购零部件的决定，因为公司已经重新设计了该部分零件，且公司打算永久性地终止合同，”诉讼中写道。

即便如此，这份诉状只会让供应商更加担忧特斯拉的现金流问题是否会影响到公司按期支付订单的能力。2018年的一份特斯拉供应商调查问卷显示，22名供应商中有18名担心支付受影响。

10月份，知名卖空者Fahmi Qadir称，在“部分供应商宣布破产后”，她怀疑特斯拉并未向供应商如期支付订单金额。

路透社曾获悉一份伊隆·马斯克（Elon Musk）在本月初发送给员工的电子邮件。马斯克在邮件中写道，尽管公司已经获得27亿美元的额外资金，但削减成本仍是重中之重。根据马斯克的说法，这笔资金仅可以让公司继续支撑10个月。

截至发稿时，特斯拉尚未回复评论请求。