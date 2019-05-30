魅族Flyme 7.3正式版面向新一批机型推送

IT之家5月30日消息 今天下午魅族16Xs将在北京发布，另外刚刚Flyme官方宣布，Flyme 7.3稳定版今天更新了一批新机型，包括魅族Note8、魅族Pro 7高配版、魅族6、魅族PRO 6s、魅族PRO 6、魅族PRO 5、魅族MX 6等。

此前，魅族发布了Flyme 7.3稳定版，第一批更新的机型是16th、16th Plus、16X、X8。更新内容如下：

One Mind 3.0

全新的one mind 3.0采用全新的逻辑方式，带来全新体验，包含了进程收割者3.0、智能冻结3.0等功能，

超级夜景

这次为几款机型带来了超级夜景拍照功能。



多彩 AOD

第三个亮点就是多彩AOD。在人群当中拿手机看时间的时候，无需按键，直接看。

游戏震感

根据游戏场景发出的不同音效，通过算法的判断，会带来不同的振感效果。通过游戏振感，可以给用户带来媲美真实的战场感受，软硬件结合，给用户在游戏的时候带来更加沉浸式体验。

三指截屏

第五个是三指截屏了。在现有的下拉截图、电源键+音量键截图的基础上，新增了三指截屏，让截图的方式更加多样化及便捷。

手机管家

第六个就是手机管家的升级。本次手机管家新增功能——新增加广告垃圾清理，手机清理数据得到大幅提升；新增微信、QQ专清网红小视频功能。