用67900元的富士GFX100中画幅无反相机数毛是什么感觉

在最近富士正式公布了中画幅无反相机GFX100中国区售价，单机身67900元。GFX100是全球首款一亿像素的无反相机，用它数毛是一种什么样的感觉？

按照富士官方说法，GFX100使用的一块富士定制、第三方代工的BSI CMOS传感器，翻译成人话是说GFX100使用了一块微调过参数的索尼IMX461传感器，比标准版更强。打个比方，规格表显示IMX461在25MP 12bit下最高只能跑8.7FPS，GFX100却能以全部画幅、超采样拍摄4K30P Log视频。

不过拍摄视频只是GFX100副业，它最关键提升是将静态照片像素提高1.02亿（11656×8742），并首次在中画幅上集成了机身五轴防抖，大幅度提升数毛效果。下面几组是使用GFX100在影棚内拍摄的照片，组图上面是照片全貌，下面是照片100%局部裁切，照片使用不同镜头、不同感光度拍摄，JPG格式（最高质量）。

镜头：GF120mmF4 R LM OIS WR Macro，ISO 50，1/125s，f/14，F=120mm

镜头：GF120mmF4 R LM OIS WR Macro，ISO 100，1/125s，f/18，F=120mm

镜头：GF110mmF2 R LM WR，ISO 100，1/125s，f/7.1，F=110mm

镜头：GF110mmF2 R LM WR，ISO 800，1/100s，f/3.2，F=110mm

在曝光充足或是相对充足的场景，GFX100的低感光度相当干净，数毛效果相当好，而且在五轴防抖加持下，取景时画面稳定性提升非常明显，不必随时随地用三脚架撑起相机，构图自由度更高。

镜头：GF110mmF2 R LM WR，ISO 800，1/100s，f/3.2，F=110mm；景深没有覆盖到眼睛上

不过GFX100更大画幅也带来一个问题——对焦。GFX100的等效焦距换乘系数为0.8倍，看着不高，但更长的焦距会明显增大焦外弥散圆，导致景深更浅，在f/3.2光圈下也会出现景深不足的问题（下图），拍摄人像时强烈建议开启脸部和眼部识别，能大幅度提升合焦概率。

机身五轴防抖最早是出现在M43微单奥林巴斯EM5上，经过这么多年发展，中画幅终于实现机身五轴防抖，那GFX100防抖表现如何，能达到宣传5.5档（搭载GF63mmF2.8 R WR镜头）的水平么？

小编使用了GF32-64mmF4 R LM WR镜头长焦端近距离拍摄了多张照片，在1/50s快门速度(理论上的安全快门）成功率约为80%，降低到1/20s时成功率约为20%，个人感到满意了。当年使用镜间快门X1D与XCD F3.5/45mm拍摄安全快门至少得1/200s，要明白X1D是一台镜间快门的50MP无反，APS-C、全幅上的安全快门理论在中画幅是无效的。

使用ART 105mm F1.4 DG HSM拍摄的60MP照片

在GFX100上，小编还转接了适马ART 14mm F1.8 DG HSM、ART 105mm F1.4 DG HSM两支EF卡口全幅镜头。在相机默认设置下，相机会自动裁幅适应全幅镜头，像素降低至9552×6368（60MP）。关闭裁幅后，ART 105mm F1.4 DG HSM像场可以无暗角覆盖整个传感器，ART 14mm F1.8 DG HSM在20mm更长焦距上可无暗角、无红移覆盖整个传感器。GFX100上使用全幅镜头，降低系统成本仍是可行的。

GFX100单机身售价67900元是一个中庸的定价，但富士日后会推出非常吸引人的新售后服务，能大幅度提升相机性价比，具体详情请等富士官方宣布。