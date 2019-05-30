台北电脑展2019：圆刚推出新款采集卡

全民主播的时代，游戏仍然占重头，而当前主流配置的单台游戏本并不能稳定保证在推流的同时还不掉帧，迫使很多主播为了保证自己的游戏体验和观众的观赏体验使用双机推流方案，而主机游戏的直播，采集设备更是必选项，圆刚在这个潮流下赚到盆满钵溢，这也让它在台北电脑展2019上有了推陈出新的资本。

除去国内已经开售的GC553之外，圆刚准备了更高规格的内置采集卡GC573和外置USB-C（雷雳3）采集盒GC555，两款新品的支持标准都非常高，能够进行4K HDR@60fps超高清视频，或者是1080p@240fps的超高帧率视频采集录制，其中内置采集卡GC573还支持7.1/5.1声道环绕声的环路输出，而GC555是目前市面上第一款支持雷雳3的外置采集盒。顺便说下，它们都已经RGB化了。

两款新品预计都会晚些时候在国内上架，电脑配置好到起飞的土豪玩家和职业主播必须搞起来了，找个上行不那么抠门的平台，超高画质直播不再只是说说。

而针对娱乐向主播和刚玩起直播的新手，圆刚也有一站式打包方案给到。Live Streamer 311套装就是把PW313直播摄像头、GC311外置采集盒和AM310麦克风一起包装成初心者套装贩售，GC311入门款的采集盒这个就不用多提，主要是PW313摄像头独享有许多特效还有滤镜，可实时美颜或人脸识别更换面部图像，出道毕竟要打下良好形象的基础。

圆刚甚至还打算出道耳机领域，专门再打造一个游戏直播耳麦的细分市场，所以它的新品GH510耳机不光具备一副游戏耳机该有的主机兼容还有7.1虚拟环绕声，RGB灯光等要素，它更独特的卖点在于能不借助第三方软件自带变声，怪兽音、鸭子嗓和一般男女声都能转换出来，增添娱乐效果。

想想三四年前，囊中羞涩的笔者只能买块GL510E（同时代最好也就C985）一直用到现在，播个1080p跑60帧还要掂量掂量自己机器的能力，今天动不动就4K HDR，240fps采集，现在的主播真的是太幸福啦。