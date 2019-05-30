2019年青少年科学调查体验活动正式启动

北京时间5月30日消息，昨日，2019年青少年科学调查体验活动首发式在陕西省西安市举办。中国科协青少年科技中心、教育部基础教育司、中央文明办三局、共青团中央宣传部及陕西省科学技术协会等有关部门单位负责同志出席。来自全国各地的骨干科技教师和西安高新国际学校学生代表共200余人参加。

首发式上，中国科协青少年科技中心副主任张振威代表主办方发布了2019年青少年科学调查体验活动四大主要内容：首次推出在线活动、新增10个推荐活动、强化教师培训效果、完善年度展评。他表示，青少年科学调查体验活动愿意始终作为青少年在科学探索道路上的见证者、参与者和推动者。

青年“973”首席科学家、中国青年女科学家奖获得者、西北大学刘建妮教授和在场师生分享了自己如何走上科研道路、科研工作中的经历与感悟等方面的小故事，并寄语青少年要选择自己真正感兴趣的事情，追逐梦想、永不言弃。首发式上，9名学生代表向全国青少年发出倡议，表示要努力学习，积极参与科学活动，为国家的创新发展贡献青春力量。

首发式现场设置了10个活动区域，开展了酸碱度判定、无线发报机、全息投影DIY、航模制作等精彩纷呈的科学小实验和制作活动，激发了同学们对科学的求知欲，鼓励他们积极探索奥妙无穷的科学世界。

青少年科学调查体验活动创立于2006年，每年约有400万青少年参与。活动由中国科协、教育部、国家发展改革委、中央文明办、共青团中央五家部委共同主办，是一项面向全国中小学生开展的群众性、基础性科普活动。活动旨在鼓励青少年像科学家一样思考，学习科研方法，体验科研过程，引导青少年关注身边的科学，对真实的科学问题进行调查和探究，从而激发学生科学兴趣，培养科学思维，提升创新意识和解决问题的能力。