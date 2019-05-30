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5.30福包精粹：线上线下银联62节，60万商户三天62折

2019-5-30 16:33:49来源：IT之家作者：钢甲责编：钢甲评论：

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• 免费领取 | 支付宝芝麻分600分以上领中国电信6GB流量

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• 支付宝信号锦鲤，免费领移动电信1G流量

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• 免费领取 | 联通客户俱乐部领中国联通500M流量

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• 康师傅送30M~100M联通流量

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• 免费领饿了么最高40元夏季大礼包

小编领到两张2元券，活动力度还是不错的。

品质联盟商家一般都有满减，优惠券还支持平行优惠，相当于无门槛再减2元。

平行优惠：如店家满15-7元，买15元的饭，叠加优惠券后实付15-7-2=6元。

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外卖饿了么最高40元夏季大礼包饿了么现已开启【夏季大礼包】活动查看详情

• 中国移动营业厅签到领400M流量+5元话费加赠劵

话费中国移动营业厅签到领400M流量+5元话费加赠劵首次签到领100M流量，累计签到3天领300M流量，累计签到7天领5元话费加赠券。查看详情

• 5元购买中国移动5G全国流量月包，限当月使用

流量5元购买中国移动5G全国流量月包限当月使用、不结转、费用直接从话费里扣。查看详情

• 免费领取顺丰8折寄件券组合，最高减10元

鉴于本活动在微信环境内完成领取，可在微信搜索【辣品】公众号关注并回复“顺丰”，即可获得最新活动入口。

▲移动客户端用户：点击二维码图片并保存到手机，然后使用微信的扫一扫功能，选择相册，找到此二维码即可扫一扫。

顺丰领顺丰8折寄件券包，最高减10元免费领取顺丰8折寄件券包，新老用户皆可领取查看详情

• 免费领取 | 高德打车最高5元优惠券

出行免费领取 | 高德打车最高5元优惠券说是限新用户，老用户也领到了2元，限支付宝小程序使用。查看详情

• 联通用户免费领取2个月沃视频会员

视频联通用户免费领取2个月沃视频会员首次安装沃视频App的联通用户，可免费领取2个月沃视频会员，限领一次。查看详情

• 美团517吃货节刮卡抽奖得外卖通用红包

每天可刮奖获得通用红包，还可通过签到、分享、下单集鸡腿，使用鸡腿可兑换6-8元通用红包，也可抽奖获得实物奖品。

外卖美团517吃货节刮卡抽奖得外卖通用红包美团517吃货节刮卡抽红包活动，每天可刮奖获得通用红包。查看详情

• 支付宝“我的生活我定义”抽最高188元缴费金

随机中缴费红包、优酷会员、酷喵会员代金券、饿了么通用红包、淘票票电影代金券、心选优惠券、天猫国际满减券等奖励。

生活支付宝“我的生活我定义”抽最高188元缴费金支付宝“我的生活我定义”抽好礼，随机中缴费红包等奖励。查看详情

• 免费领取 | 顺丰20元寄件优惠券包，新老用户不限

快递免费领取 | 顺丰20元寄件优惠券包费领取顺丰20元大礼包，新老用户皆可领取。查看详情

• 免费领取 | 书旗小说45天会员

读书免费领取 | 书旗小说45天会员活动期间，价值12元的书旗小说45天会员免费领取中。查看详情

• 免费领取 | 支付宝充值中心送14天虾米音乐会员

音乐支付宝充值中心送14天虾米音乐会员最新版支付宝App充值中心送14天虾米音乐会员，速度领取，可能限用户；查看详情

• 免费领取 | 支付宝会员10积分兑换15天优酷免广告特权

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· 售卖机支付宝刷脸支付随机立减，最高免单

在售卖机支付时使用支付宝刷脸支付，享随机立减，最高免单！活动期间限享10次优惠。

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活动期间在活动页面15元开沃音乐铂金会员，即可领取QQ音乐绿钻月卡，首月开通会返14元话费到手机上（非秒到），可以等话费到账后退订即可。

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· 货拉拉春日特惠：Apple Pay/云闪付支付满36元随机立减最高20元

闪付货拉拉Apple Pay/云闪付支付满36元随机立减最高20元满36元可享随机立减，最高立减20元，每天限量6666名，先到先得。查看详情

· 免费领哈啰出行12元乘客券

新老用户均可领取，仅限广州、东莞、厦门、杭州、温州、上海、南京、无锡、合肥地区用户使用。

哈罗哈啰出行12元乘客券
查看详情

· 小米钱包Mi Pay充值小米公交满50立减20元

部分机型专享，新用户满50立减20元、老用户满50立减5元，新/老用户优惠不可叠加，单用户仅可享受一次优惠。

小米小米钱包Mi Pay充值小米公交满50立减20元小米9/9SE、小米8、小米MIX 3/2S/2、小米Note3、小米6查看详情

· 免费领取12元顺丰速运寄件礼包

快递免费领取12元顺丰速运礼包免费领取12元顺丰速运礼包，腾讯视频用户活动，非会员也可以领取。查看详情

· 免费领取爱奇艺票务10元电影票代金券

电影免费领取爱奇艺票务10元电影票代金券每人限领一次，限在【爱奇艺票务】App使用，全场影片可用，领取后15天内有效。查看详情

· 不限新老用户，免费领高德打车7元立减券

出行不限新老用户，免费领高德打车7元立减券全国已开通打车业务的城市可用。不限新老用户。查看详情

· 免费领哈啰出行5元顺风车券

出行免费领哈啰出行5元顺风车券免费领取哈啰出行5元顺风车券，优惠券领取后5天内有效。查看详情

· 每日2次免费抽高德打车1~50元打车券

这个活动每天都可以抽奖2次，并且还可以打车来获得额外2次抽奖次数。

出行每日2次免费抽高德打车1~50元打车券高德打车每日2次免费抽1~50元打车券，可抵抵扣打车费用。查看详情

· 免费领208天书旗小说会员

会员免费领208天书旗小说会员188天包月会员+20天新手会员查看详情

· 免费开通 | 中国联通防骚扰提醒服务

全国联通炫铃用户以及可免费开通炫铃的用户，请直接开通防骚扰提醒服务（西藏、港澳台除外）；其余用户需先自行开通炫铃业务（开通炫铃业务可能会收费，请自行决定）。

联通免费开通 | 中国联通防骚扰提醒服务中国联通温馨提示，显示xxx电话是骚扰电话，已被标记xxxx次查看详情

· 免费开通 | 中国移动永久防骚扰服务

中国移动VoLTE用户免费办理，拥有高频骚扰电话拦截、拦截短信提醒、白名单放行和黑名单拦截四大功能。

移动免费开通 | 中国移动永久防骚扰服务中国移动推出高频骚扰电话拦截服务，一招制伏骚扰电话查看详情

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