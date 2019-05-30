京东7FRESH公布新战略：将推社区小超市业态七鲜生活

5月30日消息，京东7FRESH业务负责人王敬首次对外宣布7FRESH超市业态升级MSSM（Meal Solution Supermarket）。与此同时，作为业态升级后的首家超市，京东七鲜美食生鲜超市北京首创奥特莱斯店也开始全面对外营业。

记者了解到，在七鲜超市，消费者不仅可以购买到在家烹饪所需的生鲜食材，还有基于生鲜食材的半成品，以及外送到家的成品美食。

王敬表示，业态升级以后的七鲜超市，将作为京东7FRESH业务之一，与京东生鲜及其他创新业态并行，作为前台去更有效地洞察消客户需求，从而服务客户。同时，我们还将着力打造技术、供应链等中台能力，为前台多元化的零售业态进行链接和赋能。

王敬还集中资源和能力实现可持续的发展和盈利表示，7FRESH有“3+3战略”：3个关键战略、3个核心能力建设。3个关键战略。首先是优化战略，7FRESH回归商业本质，针对已有的业务板块不断进行优化，包括京东生鲜、七鲜美食生鲜超市，集中资源和能力实现可持续的发展和盈利；其次是创新战略，除了现有的超市业态七鲜，7FRESH还将会推出多种针对不同场景、不同客户、不同时段需求的超市创新业态；最后是协作战略，7FRESH将与线下零售企业深度协作，全面开放技术、供应链和OFC（包括线上运营、一体化营销、业态规划和创新、运营优化），从而推动全行业的共同发展。

3个核心能力建设。一是技术中台能力建设，打造全渠道技术解决方案。二是供应链中台能力建设，持续推进垂直供应链。三是业态规划及运营优化能力建设，是7FRESH核心构建创新能力。“经过持续优化，京东七鲜平均开业1.5年可实现盈利，坪效是线下超市的3倍，这足以证明7FRESH的业务战略是正确的。”王敬保证。

今年618期间，七鲜超市方面，将进行线上线下联动，并将延长门店营业时间。在促销力度上会进行30%-50%不等的让利；同时七鲜超市还发起一些列主题活动。