台北电脑展2019：三驾马车发力，下一代PC进化已近在眼前

IT之家5月30日消息 每年的Computex展会总少不了一个能镇场的大公布，但相比往年，今年Computex 2019的重磅公布显然是份量超额度了，前两年是Intel占着C位，今年则成了围绕着下一代PC进化的主题三驾马车齐发的盛况，而不再只是某一款产品被光环笼罩的独角戏。

下一代4.0总线推动者

AMD在今年的Computex上异常活跃，Zen 2架构年初预热已经做足，到现在高调正式发布，指明7月7日上市时间，给人充分的信心，这不是一块虚无缥缈画出来的大饼。

在第三代锐龙之外，AMD的一个重要举措就是全面推进自己平台往PCIe 4.0标准过渡，Zen 2 CPU设计时便已经把PCIe 4.0总线作为自己架构的一部分，现在配套的X570芯片组也已经被诸多OEM厂商所接受，并最终出现在了不同价位的主板和整机产品之中。

另一方面，使用该总线的PC设备也开始有了眉目，AMD的Navi架构首发显卡Radeon RX5700即为一张PCIe 4.0 x16显卡，超过30GB/s的带宽将是启动下一代显卡性能爆发的一个重要开关。而高速存储也没有放过这个机会，已经有OEM厂商做好准备为市场提供读取速度逼近5GB/s，写入速度超过4GB/s的NVMe SSD，性能红利在此，没人会不趋之若鹜。

Intel同样也在推一个4.0，不过不是PCIe，而是本质上就是雷雳3的USB 4。可以确定暂时还只会有AMD一家在大力宣传游说人们进入下一个总线时代。

7nm和10nm的延迟对决

AMD Zen 2架构的第三代锐龙Ryzen处理器如无意外绝对可把全球首块7nm制程桌面CPU的名号收入囊中，TSMC的7nm虽然宣传上说7nm，不过由于这其中的细节原因，大家都认为TSMC的制程精细度还有水分，从而依旧对Intel的10nm制程保持了更高的期待。

在去年NUC小试牛刀过后，Intel的10nm Ice Lake总算赶上了今年，虽然只是低压版的CPU，仅能用在笔记本上，但是这也是一个标志性的进步，新的制程配合新的架构，以及大幅度在核显上的改进，无疑是要捍卫Intel在移动计算上的霸主地位——AMD已经表达了自己要在便携本市场占有率过半的野心，Intel必须作出有力回应。

另一方面，10nm制程的倒推也会让它以更稳妥的节奏把芯片面积逐级加大，从而反击AMD 7nm锐龙三代的进攻，对Intel来说时间才是最要紧的因素，AMD已经箭在弦上，Intel才八字刚有一撇，从7月开始AMD这边就能买到PC配件产品，Intel则是从笔记本整机开始推进，两家公司最新锐产品的比拼是接下来半年一年时间里最有看点的对决。

而它们之间的竞争，直接获益的毫无疑问便是广大消费者，7nm制程红利和Zen 2的架构改进无疑让AMD的新处理器具备比Zen时代以来最具诱惑力的性价比，而Intel为保持竞争力也肯定需要调整自己旗下产品定价策略，最终结果还是我们能花同样甚至更少的钱，买到更先进的产品。

NVIDIA的扩展新市场计划

NVIDIA在本次Computex 2019上也没有闲着，它继续着自己的开新坑计划——从Max-Q，到BFGD，再到现在这个NVIDIA Studio，可以说是为OEM们想卖点提概念操碎了心。

NVIDIA Studio的出现整合了一些NVIDIA现有的品牌如G-Sync和Max-Q，但不一样的新东西则是Quadro RTX移动端显卡的加入，同时NVIDIA还会区分于现有的Game Ready驱动，通过整合针对专业卡Creator Ready驱动和新的SDK打造出新的Studio Ready驱动，能够优化在这些设计师笔记本上使用图形创作工具的效率，从而达到这个品牌的真正价值，而非只是游戏本改个名。

笔记本配备专业显卡作为移动工作站用途不是新鲜事，但以一个统一的品牌表示符合标准的笔记本就是一台专供图形设计创作人群的移动工作站，显然比各个OEM各自为战具备更大的影响力。回望过去的成功案例，Intel的迅驰乃至超极本，同样也都是集关键特性为一体的品牌宣传载体。

从这两年间的种种迹象来看，NVIDIA越来越主动地在市场生态上为自己的显卡创造更大的发挥空间。主动认证高刷新率/可变刷新率显示器，推动改善游戏笔记本的形象，还有让最新的实时光线追踪这一杀招无处不在，这些手段都是如此，而NVIDIA Studio无疑也是为这一目标服务的。

THE NEXT，笔记本的形状

在Computex 2019前前后后我们见到了不少新笔记本尝试，Computex上有华硕的新双屏笔记本灵耀X2 Pro，如果说惠普的幻影精灵X还比较克制，灵耀X2 Pro就是毫不客气地把C面的一半都塞块4K液晶屏进去。

惠普则从材质上入手来改变我们与笔记本第一手接触的感受，之前它推过HP Spectre Folio皮质笔记本走红毯，这次它则用Envy Wood来给笔记本增添一丝来自大自然的气息，胡桃木和白桦木色木质腕托和触摸板区域看上去质感很上档次。

而作为笔记本形态进化的始作俑者，Intel自然也没有闲着，Project Athena也在实体化下一代笔记本的道路上持续前进，它目前最重要的任务是破除笔记本续航的谎言，让实际使用真正能覆盖全天工作时间段，并实现真正的一秒开机响应，随着10nm Ice Lake CPU的逐渐铺开，Intel可能得马上给这个Project Athena想一个更顺口的品牌名。

随着微软Surface的功成名就，我们已经对下一个笔记本的形状产生了无限的期待。当然，厂商们心里也清楚消费者对于设备创新的需求不存在终点，所以Computex 2019上我们看到了非常多美好的承诺，而且它们之中有不少已经近在眼前——人们即将看到的改变并不会仅限于笔记本，而是随着Windows系统定位转换、云计算、5G网络技术部署带来的整个PC概念的进化。