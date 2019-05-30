5月30日晚间消息，在今日的中国电信智慧家庭生态合作大会上，中国电信宣布与上海联手打造智慧双千兆标杆城市。据悉，中国电信今年计划在上海建设20000个5G基站，2020年5G网络覆盖上海核心区域，未来三年在上海投资180亿元。

▲中国电信董事长柯瑞文

中国电信董事长柯瑞文在主题演讲中表示，在经济发展、消费升级、技术驱动之下，通信需求正在进入智能信息化时代。他举例称，80年代固定电话的普及率还只有3%，而在5G到来后即将进入智慧家庭阶段。

柯瑞文介绍，中国电信的智慧家庭内容包括五个方面：智能宽带、智家平台、智能应用、智能安全和智能服务。智能宽带由智能双千兆（光宽和5G)+家庭云组成；智家平台则是由平台统一接口，实现不同品牌的智能终端互联互通；智能应用包括4K/8K视频、云游戏、智能安防、家电控制和VR/AR等；智能安全包括终端安全、接入安全、应用安全和云安全四个方面；智能服务则包括全屋WiFi、全屋智能和小翼管家线上自助。

中国电信在现场发布的《智慧家庭白皮书》则进一步阐述了中国电信的智慧家庭战略。该白皮书将其归纳为APPS：Access，也即智能连接，包括5G+光宽和智能控制；Platform，也即是智家平台；Protocol，也即协议体系，包括e-Link协议、家庭网关标准和大视频标准；Security，也即安全防护。

他表示，中国电信将开放自身资源，与合作伙伴一起来打造智慧家庭生态。这包括过亿有线宽带用户、亿级天翼高清用户和亿级固定电话用户，以及线下十万智慧家庭工程师和五万智慧家庭体验中心等服务体系。

在用户规模上，截至2019年5月，中国电信已拥有1.7亿家庭宽带用户、8000万智能家庭网关用户、1.27亿IPTV用户、8000万4K机顶盒用户、4000万家庭云用户，并且提供了超过4000万次的智能组网服务。

柯瑞文透露，中国电信发起的中国智慧家庭联盟成员目前已超过300家企业，包括终端、应用、服务和内容提供商等。在大会上，还举行了中国智慧家庭联盟合作签约，中国电信与华为、腾讯、中兴、360、亚信、烽火、爱奇艺、HTC等20余家联盟合作伙伴签署2019年终端采购意向书，终端采购总量达3000万台。

在他看来，智慧家庭的下一步便是智慧社区和智慧城市。中国电信也将大力推进智慧社区和智慧城市的建设。

发布会现场，中国电信宣布与上海市政府联手打造智慧双千兆标杆城市。具体内容包括普及千兆宽带；基于5G和光宽双千兆，加快4K/8K视频和云VR等应用；把上海建设成为智慧家庭示范引领城市。

中国电信上海公司还与上海16个区政府代表签署智慧城区信息化战略合作，基于物联网、大数据、云计算、人工智能等新兴技术，围绕公共安全、公共管理、公共服务，面向政府及社区精细化管理需求推出整体解决方案—美丽家园。目前已经建设700余个小区，遍及上海16个行政区。

智慧家庭、智慧社区和智慧城市的建设都离不开5G网络的铺设。据悉，中国电信今年计划在上海建设20000个5G基站，2020年5G网络将覆盖上海核心区域，未来三年将在上海投资180亿元。