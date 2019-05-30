米家台灯1S体验：达到国家A级照明标准

都说眼睛是心灵之窗，但经常盯着电脑屏幕或是熬夜看书的你，眼睛还会那么透亮吗？虽说爱护视力这句话怕从小就听得老茧都出来了，但做起来其实并没有想象中那么麻烦，首先，你得有一盏合适的台灯。近日，小米米家就推出了一款台灯——米家台灯1S。

作为米家台灯的升级版，米家台灯1S继承了前代产品简约干练的外观，灯臂和灯体均为全金属，纯白的配色能很好的融入各类环境中。

不同于一般的台灯，米家台灯1S在平时不用的时候，其灯臂可以收起来减少占用空间，灯臂开合的最大角度为135度。灯臂和灯体之间的连接装置为全金属的一字型转轴，据说厂家经过万次疲劳测试，使用寿命会更长。

此外，米家台灯1S的灯珠是和灯臂直接集成在一起的，灯臂内有散热片和导热胶，并采用了玻璃材质的菲涅尔光学透镜，让光线经过多重折射反射，释放出来的光线更加均匀自然。

米家台灯1S在光通量方面达到了520lm，是前代产品的2倍，中心照度值达到1131lux，比前代产品高出50%，达到国家A级照明标准，而显色指数更是达到Ra90，色彩还原能力更高。米家台灯1S使用的无可视频闪恒流模拟调光机制，即便在低亮度时，也相当于PWM调光时的高亮度工作机制，没有闪烁，减轻眼睛的负担。

▲不同色温可进行调节

而使用米家台灯1S也非常简单，只需轻按按钮便可开关机，旋转按钮来调节亮度，想要转换色温按住按钮并旋转即可。当然，除了台灯的旋钮来控制外，我们还能通过米家App来控制，在App中设有4种护眼模式：阅读、电脑、儿童以及专注模式。

特别是在专注模式下，台灯会通过灯光“呼吸”来提醒我们要注意休息了，适度用眼。另外，米家台灯1S同时接入Apple HomeKit系统，并支持小爱同学和Siri语音控制。动动嘴巴就能控制的台灯，用起来还蛮爽的。

至于价格方面，目前，米家台灯1S售价为179元，将于儿童节当天在各相关渠道正式发售。