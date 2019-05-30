内容字号：默认大号超大号

段落设置：取消段首缩进段首缩进

字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体

业界资讯软件之家
Win10之家WP之家
iPhone之家iPad之家
安卓之家数码之家
评测中心智能设备
精准搜索请尝试：精确搜索
首页>智能时代>智能家居

米家台灯1S体验：达到国家A级照明标准

2019-5-30 20:10:32来源：爱活网作者：弱鸡13责编：懒猫/实习评论：

都说眼睛是心灵之窗，但经常盯着电脑屏幕或是熬夜看书的你，眼睛还会那么透亮吗？虽说爱护视力这句话怕从小就听得老茧都出来了，但做起来其实并没有想象中那么麻烦，首先，你得有一盏合适的台灯。近日，小米米家就推出了一款台灯——米家台灯1S。

作为米家台灯的升级版，米家台灯1S继承了前代产品简约干练的外观，灯臂和灯体均为全金属，纯白的配色能很好的融入各类环境中。

不同于一般的台灯，米家台灯1S在平时不用的时候，其灯臂可以收起来减少占用空间，灯臂开合的最大角度为135度。灯臂和灯体之间的连接装置为全金属的一字型转轴，据说厂家经过万次疲劳测试，使用寿命会更长。

此外，米家台灯1S的灯珠是和灯臂直接集成在一起的，灯臂内有散热片和导热胶，并采用了玻璃材质的菲涅尔光学透镜，让光线经过多重折射反射，释放出来的光线更加均匀自然。

米家台灯1S在光通量方面达到了520lm，是前代产品的2倍，中心照度值达到1131lux，比前代产品高出50%，达到国家A级照明标准，而显色指数更是达到Ra90，色彩还原能力更高。米家台灯1S使用的无可视频闪恒流模拟调光机制，即便在低亮度时，也相当于PWM调光时的高亮度工作机制，没有闪烁，减轻眼睛的负担。

不同色温可进行调节

而使用米家台灯1S也非常简单，只需轻按按钮便可开关机，旋转按钮来调节亮度，想要转换色温按住按钮并旋转即可。当然，除了台灯的旋钮来控制外，我们还能通过米家App来控制，在App中设有4种护眼模式：阅读、电脑、儿童以及专注模式。

特别是在专注模式下，台灯会通过灯光“呼吸”来提醒我们要注意休息了，适度用眼。另外，米家台灯1S同时接入Apple HomeKit系统，并支持小爱同学和Siri语音控制。动动嘴巴就能控制的台灯，用起来还蛮爽的。

至于价格方面，目前，米家台灯1S售价为179元，将于儿童节当天在各相关渠道正式发售。

分享：
下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

软媒旗下网站IT之家|辣品 - 超值导购，优惠券|IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）|6655网址之家|Win10之家|Win8之家|Win7之家|Vista之家

软媒旗下软件：魔方|旗鱼浏览器（极速内核）|软媒时间|酷点桌面|闪游浏览器（IE内核）|Win7优化大师|Win8优化大师|Win10优化大师|软媒手机APP应用

关于IT之家|关于软媒|联系我们|加入软媒|WAP版|网站地图|Archiver|刺客团队

IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。

Copyright (C)RuanMei.com, All Rights Reserved.

软媒公司版权所有