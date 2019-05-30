三星Galaxy Tab S5e国行发布：10.5英寸2K屏/骁龙670，2999元

IT之家5月30日消息 5月30日消息，三星在北京召开三星平板新品品鉴会，正式将Galaxy Tab S5e和Galaxy Tab A (2019,10.1英寸)两款平板电脑带入中国。

三星Galaxy Tab S5e采用金属一体化机身，主打轻薄设计，机身厚度5.5mm，重400g。其正面采用10.5英寸Super AMOLED屏幕，分辨率为2K，亮度最高能够达到500nit。同时屏幕边框四边等宽，均为8.7毫米，屏占比为84.8%。配色方面共有鎏砂金、铂光银、锡墨黑三种选择。

Galaxy Tab S5e搭载骁龙670处理器，最高提供6+128GB存储组合，配备后置1300万+前置800万像素相机，内置7040mAh电池，支持最长14.5小时连续视频播放。Galaxy Tab S5e还支持三星DeX模式，可无需连接显示器开启。另外Galaxy Tab S5e还配备了经过AKG调教的四扬声器，支持杜比全景声。

另一款Galaxy Tab A (2019,10.1英寸)定位中端，同样采用金属一体化机身，机身厚度7.5毫米，重469g，正面采用10.1英寸LCD屏幕，分辨率为1920x1200，亮度最高达到400nit。

Galaxy Tab A (2019,10.1英寸)搭载Exynos 7904处理器，采用3+32GB存储组合，配备后置800万+前置500像素摄像头，内置6150mAh电池，支持最长12小时的视频连续播放。

售价方面，Galaxy Tab S5e售价2999元起，Galaxy Tab A（2019,10.1英寸）售价1599元起。两款平板电脑将于六月在中国市场开启预售。