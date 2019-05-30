一个英国公司，为什么能做出让中国玩家好评的三国游戏？

最近，国外社交网站发生了一件奇怪的事。

一些看完《权力的游戏》的观众因为对剧情十分不满，开始讨论一个游戏，它从中国经典故事而来，但精彩程度完全不输给“权游”，很多人也从游戏中第一次知道了CaoCao、LiuBei、SunQuan的名字。

不用想你或许也知道，他们讨论的是中国人最熟悉的古典名著《三国演义》，而这款游戏，就是由英国公司Creative Assembly（以下简称CA）开发的《全面战争：三国》，游戏从5月23日发售到现在，便一直占领Steam热销榜榜首，不仅如此，也得到了国内国外玩家大量好评，甚至成为CA成立以来预售量最高的游戏。

为何一家英国公司制作的三国游戏能受到国内玩家的好评？它究竟有哪些独特之处？在同质化严重的情况下它做了什么值得我们学习？今天极客之选（公众号GeekChoice）就来和大家好好聊聊这款与众不同的三国游戏。

用3A大作开启的三国故事

提起三国，大部分玩家最先想到的就是日本光荣公司推出的经典策略类游戏额《三国志》了，粗略一算，距离玩家上一次讨论其推出的《三国志13》也已经有三年时间，这期间几乎没有其它涉足三国题材的策略游戏，更不要说引起大家讨论了，而抓住这个机会的，就是《全面战争：三国》。

但作为中国人最熟悉的四大名著之一，三国的故事几乎家喻户晓，要想做出新意并不容易。《全面战争：三国》首先想到的突破口，是处处精致且极其还原的画面表现。

从策略游戏的角度来说，《全面战争：三国》的画面的确非常优秀，大到游戏地图中的山川河流，小到战场士兵身上的头盔铠甲，甚至是科技树，游戏都给出了非常精致，并尽可能还原历史兼具中国风的设计。第一眼看好像不够华丽，但游玩过程中就能感受到这种还原带来的自然感，这是能让玩家沉浸三国故事的一个重要因素。

画面还原还带来一个让《全面战争：三国》与很多三国游戏不同的地方，那就是人物的面貌都太“普通”，不论是吕布、貂蝉还是曹操、刘备，从外貌刻画上你都找不到太多印象当中的标签，想来外国人眼中的三国故事，即便人物再传奇，外表也不应该太过夸张，但这样倒给国内玩家带来了不同的印象，虽然有些玩家觉得和想象中不太相同，但也有玩家会更认同这种回归自然的设计。

另一个让中国玩家感觉兴奋的，是《全面战争：三国》不仅支持简体中文，还加入了中文配音，这一点不光给很多玩家带来了惊喜，也真正让这个三国的故事更中国。比如作战时指挥士兵，他们会喊出“喏”这样的口令，另外在对话中，一些成语、原著内容的复述，都让玩家沉浸。可以说玩这个游戏的时间越长，你越容易把这款游戏误以为是中国人做的游戏。

如果说精美的画面和用心配音让很多人有了不错的第一印象并决定尝试这款游戏，那么独特的游戏内核设计则是真正让玩家们沉迷其中的核心原因，也是它引发话题讨论的重点。

真实版“权力的游戏”

“当你玩《全面战争：三国》的时候，你生活在悬念当中，所有的朋友都可能在某天背叛你，但你永远不知道是什么时候。”VICE记者Rob Zacny大概说出了外国人玩这款游戏最大的感受，三国，这段在1800年前曾发生在中国大地上的历史的确拥有这样的魅力。

而这样一个在中国家喻户晓，妇孺皆知的故事对于CA来说无形中也是一种压力，所以官方设计了包括经典和演艺两种模式，前者基于陈寿撰写的《三国志》，后者则是基于罗贯中的《三国演义》，官方还请来了著名汉学家张磊夫做顾问，这样尽可能真实的从中国原著中挖掘故事。两种版本各有区别，对于中国玩家来说则有了双倍的快乐，不论你是原著党还是史实党，都可以获得想要的体验，而这正是团队期望还原给玩家一个更全面三国所做出的努力。

“《全面战争》系列中有一个神奇的成分——真实性，这是开发团队始终如一怀有激情坚持的。”CA首席设计师Rob Bartholomew谈到游戏取得成功的要素时说这种真实感离不开游戏中的很多方面，特别是外交关系，“我们花了一些时间提高外交在游戏中的效果，它和游戏其它系统结合在一起，打造了角色之间的关系，这些都让游戏整体变得更好。”

所以，当CA开始着手准备做这件事的时候，他们很清楚，要想创造出具有真实感的故事去打动玩家，最好的办法就是尊重大家印象中的三国故事，并花费精力去还原出一个“分久必合、合久必分”的三国，也因此展现出了和日本光荣游戏公司经典的《三国志》系列所不同的地方，你既可以从战场上以即时战略游戏的方式控制每一场战争，也要用回合制的形式来决定国家的发展进程，所以Bartholomew说三国的故事给人的感觉更接近《权力的游戏》，因为真正的三国就是一场场尔虞我诈和戎马沙场的故事融合而成。

说来也巧，当这部让全世界观众翘首以盼等待的美剧最终落幕并收获八年以来观众最差评价的时候，很多西方人开始在论坛讨论《三国演义》并把它安利给那些吐槽《权力的游戏》大结局的人，这个关于权力、战争、英雄的故事的确颇具幻想色彩，但却拥有真实感，从这个角度或许也不难理解，为何《全面战争：三国》能够吸引那些过去从未了解中国历史的玩家。

属于全世界玩家的三国

《全面战争：三国》不是没有缺点，对最熟悉三国故事的中国玩家来说，把吕布、貂蝉这样的角色改成路人脸不说，关羽、张飞轻易投降，吕布被路人袭击受伤，甚至刚出生婴儿都能因为一些原因出走，这些设定都有不合理之处。有人认为“《全面战争：三国》就是换了皮肤的《全面战争》”这样的观点虽然有些极端，但其实也有其道理。

但从另一个角度来说，我们对于三国故事过于熟悉，所以提起很多角色就已经有脸谱化的印象，这让我们的三国游戏看起来都大同小异，却忽视掉游戏中一个非常重要的要素——真实感。

要还原出绝对的历史真实感是不可能的事，但至少在《全面战争：三国》看来，尽量给出贴近历史的外交、军事等系统，让故事在每个玩家手中自由发展，这就是其吸引人的独特魅力，也第一次让西方人很快融入到这样一个所有中国人都熟悉的故事当中，这大概也是它能让全世界玩家沉迷的根本所在。