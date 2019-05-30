谷歌：Chrome广告拦截功能将局限于企业用户

北京时间5月30日晚间消息，据美国科技网站9to5Mac报道，谷歌年初曾提议对Chrome浏览器的扩展平台进行调整，此举引发了业界的强烈不满。对此，谷歌今日表示，仍对相关调整持坚定立场，而Chrome当前的广告拦截功能也将仅限于企业用户。

谷歌今年1月曾表示，将对Chrome浏览器的扩展平台“Manifest V3”进行调整。调整后，Manifest V3将阻止大多数Chrome广告拦截插件的正常工作。

当前，广告拦截器使用Chrome的“webRequest”API来阻止某些HTTP请求的发出。而根据提议的新设计，Chrome广告拦截插件将被迫使用一个新的“declarativeNetRequest”API。此次调整的最大变化就是，一些现代化的广告拦截插件，如uBlock Origin和Ghostery等，将无法正常或有效地拦截广告。

为此，谷歌遭到了业界的强烈反对，称此举只会给谷歌自己的广告业务带来好处，而开发商们的工具将变得无法使用。

如今，几个月的时间过去了，谷歌今日对社区提出的一些问题做出了回应，并分享了更多有关权限更改的细节。在回应中，最值得注意的一点是：谷歌澄清了一个事实，Chrome仍具有内容拦截能力，只不过仅限于企业用户。

谷歌称：“Chrome反对Manifest V3中webRequestAPI的拦截功能，而不是整个webRequest API（虽然拦截仍适用于企业部署）。谷歌本质上是说，Chrome仍将有能力屏蔽不想要的内容，但这仅限于Chrome的付费企业用户。换言之，这很可能允许企业客户开发内部Chrome扩展，而不是用于广告拦截。

而对于普通用户来说，谷歌并未作出妥协，意味着广告拦截插件将需要转向一个效率较低的系统。