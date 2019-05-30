京东战略投资联想来酷线下零售门店，备战618

5月30日，联想来酷发布了全新形态的线下零售门店“来酷生活馆”，并与京东签署战略合作，联想来酷和京东将在产品、技术、供应链、店面合作、系统赋能等方面进行全方位深入合作。

来酷科技拥有两大线下渠道——来酷智生活、来酷生活馆，同时还有无人店业务，从去年10月在联想园区亮相后，今年将展开更多的商业运营规划。据来酷科技CFO周明钧介绍，“来酷无人店已经和南京市政府园区、鲁商集团、北京市铁路局、清华大学等多家政府、学校等展开联营合作，预计2019财年将有30家无人店进驻，未来不排除无人业务将独立分拆，为来酷科技做资本助力。”

谈及双方的深度合作，来酷科技CEO周铭表示：“当前零售行业正迎来新一轮变革，京东和联想来酷将共同推动智能零售创新，充分利用双方各自在线上线下领域的优势，打通线上线下壁垒，实现优势互补、合作共赢。未来一年，来酷科技还将布局生活用品领域。

京东零售集团电脑数码事业部总经理任涛表示：“京东一直与联想保持着紧密而深度的战略合作关系，从产品定制、联合首发再到一起走到线下，探索零售模式的新业态，此次京东与联想的合作，开启了我们双方线上线下合作进阶的新征程，也将为消费者带去更优质的产品体验”。

此次联想与京东的合作，也是为即将到来的京东618全球年中购物节所做的战略准备。京东将为联想来酷提供覆盖全国的运输与物流能力支持；同时，京东支付、万商系统等的技术支持将进一步增强一站式的3C无界零售销售通路的实力，创造新的市场增长点。

同时，在丰富产品和品类方面，此次合作，京东将向联想来酷全面开放3C数码类、智能产品类等过百万的产品和品类，进而丰富联想来酷线下店的产品。

在供应链合作方面，京东将为联想来酷提供深度EDI系统对接，打通采购、库存、结算等全供应链，共同打造可靠性更高的供应链协同方案。

公开资料显示，京东与联想的合作历史由来已久，从2017年8月联想与京东签署基于“无界零售”的战略合作协议，标志着双方的合作从单纯的线上渠道销售，迈向了零售生态领域；到同年12月首家联想&京东之家的正式开业，以及2018年京东线下联想独家型号产品的上市以及在15家京东线下门店专区开展合作等。