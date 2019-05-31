IDC：第一季度苹果iPad夺回EMEA市场头名位置

北京时间5月31日凌晨消息，市场研究公司IDC周四公布最新研究报告称，第一季度苹果公司的iPad平板电脑在EMEA（欧洲、中东和非洲）市场上重新占据了领先地位；但从总体上来看，该地区消费者的平板电脑购买量正在减少。

报告显示，iPad出货量从去年同期的198.2万台攀升至第一季度的231.4万台，使其在EMEA市场上的占有率从18.28%上升至23.95%。在2018年第一季度，三星在这个市场上占据着主导地位，但第一季度该公司所占份额从当时的23.02%下降到了22.89%。

IDC认为，苹果在EMEA市场上所占份额上升是因为该公司去年发布了多款iPad新机，其中包括一款新的低价版机型以及重新设计后的iPad Pro机型。在2019年第一季度中，其他平板电脑制造商在这个市场上占据的份额仍旧远低于苹果和三星——华为所占份额仅为10.81%，而联想和亚马逊所占份额分别为6.66%和3.34%。

与去年同期相比，第一季度EMEA地区的平板电脑整体销量下降10.9%，仅为970万台。

“平板电脑的消费者需求依旧疲软，因为消费者缺乏令人信服的理由来升级换代，从而使得设备升级的速度放缓。”IDC评论称。与此同时，商业需求“继续优于市场平均水平”，但由于这种需求在EMEA地区平板电脑销售量中仅占五分之一，因此商业需求的增长无法弥补消费者需求下降所带来的影响。

至于苹果公司新款iPad Air和iPad mini对销售量带来的影响，目前而言则仍有待观察。这两款产品推出的时间太晚，因此在第一季度中均未对iPad销量起到很大推动作用。