T-Mobile和Sprint正考虑剥离无线频段以获得合并批准

据两名知情人士透露，美国无线运营商T-Mobile和Sprint正考虑剥离部分无线频段，以使得合并申请获得监管部门批准。这一提议已引起康卡斯特和Charter Communications的兴趣。

这笔260亿美元的交易上周获得了美国联邦通信委员会（U.S.Federal Communications Commission）的支持，但仍需获得美国司法部（U.S.Department of Justice）的批准。

彭博社周四早些时候援引消息人士的话报道称，T-Mobile和Sprint正考虑将无线频段剥离给政府，而政府可能会将其出售，帮助建立第四家大型无线运营商。

彭博社称，司法部官员周三与康卡斯特和Charter的管理人士会晤，讨论了他们对上述无线频道以及作为潜在的第四家无线通信业务竞争对手的兴趣。上述两家有线电视运营商目前都已经在提供无线服务。

此前，T-Mobile和Sprint曾提出让步，以使合并获得批准，其中包括出售预付费品牌Boost Mobile，以降低合并后公司在预付费无线业务中的市场份额。

但一些分析师和消费者维权人士担心，如果合并获得批准，美国的运营商将从四家减少到三家，无线价格可能会上涨。（张宁）