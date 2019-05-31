戴尔第一财季营收219亿美元 同比扭亏为盈

北京时间5月31日早间消息，戴尔科技公司今日公布了截至2019年5月3日的2020财年第一财季财报。报告显示，戴尔科技第一财季总净营收为219.08亿美元，与去年同期的213.56亿美元相比增长3%；净利润为3.29亿美元，相比之下去年同期的净亏损为5.38亿美元，相当于同比增长161%。

戴尔科技第一财季净利润为3.29亿美元，相比之下去年同期的净亏损为5.38亿美元，相当于同比增长161%；每股摊薄收益为38美分，相比之下去年同期的每股摊薄亏损为46美分。不按照美国通用会计准则（不计入无形资产摊销支出、税收影响、股权奖励支出及其他一次性项目），戴尔科技第一财季调整后每股收益为1.45美元，不及分析师预期。财经信息供应商FactSet调查显示，分析师此前平均预期戴尔科技第一财季调整后每股收益为1.48美元。

戴尔科技第一财季总净营收为219.08亿美元，与去年同期的213.56亿美元相比增长3%。不按照美国通用会计准则，戴尔科技第一财季调整后净营收为219.90亿美元，与去年同期的215.43亿美元相比增长2%，也不及分析师预期。FactSet调查显示，分析师此前平均预期戴尔科技第一财季营收为222.6亿美元。

戴尔科技第一财季产品营收为167.54亿美元，与去年同期的166.71亿美元相比基本持平；服务营收为51.54亿美元，与去年同期的46.85亿美元相比增长10%。

按具体业务部门划分，戴尔科技第一财季来自于基础设施解决方案集团的营收为82亿美元，与去年同期相比下降5%，主要由于存储营收同比下降1%至40亿美元，以及服务器和联网业务营收同比下降9%至42亿美元。基础设施解决方案集团第一财季的运营利润为8.43亿美元，在该集团营收中所占比例为10.3%。

戴尔科技第一财季来自于客户解决方案集团的营收为109亿美元，与去年同期相比增长6%。其中，商业部门营收同比增长13%至83亿美元，消费者部门营收同比下降10%至26亿美元。客户解决方案集团第一财季的运营利润为7.93亿美元，在该集团营收中所占比例为7.3%。

VMware部门第一财季营收为23亿美元，与去年同期相比增长13%，主要由于旗下多样化产品组合均广泛增长。VMware部门第一财季的运营利润为6.14亿美元，在该部门营收中所占比例为26.9%。

戴尔科技第一财季运营利润为5.50亿美元，相比之下去年同期的运营亏损为1.53亿美元，相当于同比增长459%。不按照美国通用会计准则，戴尔科技第一财季运营利润为21.96亿美元，与去年同期的20.26亿美元相比增长8%。

戴尔科技第一财季调整后EBITDA（即未计入利息、税项、折旧及摊销的净利润）为25.73亿美元，与去年同期的23.83亿美元相比增长8%。

戴尔科技第一财季总营收成本为151.11亿美元，与去年同期的154.78亿美元相比下降2%。其中，产品营收成本为130.79亿美元，与去年同期的136.06亿美元相比下降4%；服务营收成本为20.32亿美元，与去年同期的18.72亿美元相比增长9%。

戴尔科技第一财季总运营支出为62.47亿美元，与去年同期的60.31亿美元相比增长4%。其中，销售、总务和行政支出为50.71亿美元，与去年同期的49.44亿美元相比增长3%；研发支出为11.76亿美元，与去年同期的10.87亿美元相比增长8%。

截至第一财季末，戴尔科技持有的现金和投资余额为98亿美元。在第一季度中，戴尔科技偿还了约4亿美元债务，过去两年半时间里偿还了约150亿美元债务。在整个2020财年中，戴尔预计将偿还约48亿美元债务。

当日，戴尔科技股价在纽约证券交易所的常规交易中上涨0.21美元，报收于66.41美元，涨幅为0.32%。在随后截至美国东部时间30日下午4点25分（北京时间31日凌晨4点25分）的盘后交易中，戴尔科技股价再度上涨0.34美元，至66.75美元，涨幅为0.51%。过去52周，戴尔科技的最高价为70.55美元，最低价为41.58美元。