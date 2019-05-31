Facebook股东大会火药味十足，扎克伯格否决所有放权提议

北京时间5月31日早间消息，Facebook股东在过去两年时间里积累的不满情绪在周四的公司年度股东大会上全面爆发。

一位投资者将Facebook描述为“扎克伯格失败的独裁统治。”另一位投资者称该公司“摧毁了新闻业。”SumOfUs是一家运营数字营销活动的组织，旨在向强大的公司施加压力，其成员站在外面举着“投票否决扎克伯格”的标语。他们还在Facebook的网站上展示了一个形状像愤怒表情符号的大型充气气球。

虽然发泄了不满情绪，但股东们还是有所摇摆，最终没有达成任何实质性的效果。

“这是一次非常紧张的会议，”参加投资者聚会的SumOfUs项目总监雷拉·迪恩（Leila Deen）说，“感觉Facebook高管并没有真正听到人们在会议上表达的担忧。”

股东提出了八个不同的提案，其中许多都希望限制CEO马克·扎克伯格（Mark Zuckerberg）的权力。因为Facebook最近一年遭遇的各种危机，这个问题已经越来越普遍。一项提案希望对投票方式展开结构化调整，以限制带有额外投票权特殊股票，这些股票主要由扎克伯格持有。另一项提案建议让他卸任董事长。与Facebook之前的表态一样，拥有多数投票控制权的扎克伯格否决了所有提案。

投票结果尚未公布，扎克伯格已经投票反对，所以这些提案注定失败。

“过去几年遭遇了一系列挫折，究其原因还是源自公司不负责任的治理结构。我们对这些问题的解决方案没有信心。”艾琳·卡萨古德-斯塔布（Eli Kasargod-Staub）说道。他代表的Majority Action是一个专注于支持公司股东的非营利组织。

一年来的各种Facebook公开丑闻也对股价造成了影响。该股在过去12个月下跌2.5%，而标准普尔500指数则上涨2.4%。但Facebook可能逐步走出阴影。该股今年以来上涨了40%，远超标准普尔11%的涨幅以及Alphabet和Twitter等其他科技股。

扎克伯格在会议召开之前发表了讲话，随后便进入问答环节。他概述了Facebook关注的一些产品领域，包括推进私人加密消息的计划。扎克伯格还谈到了Facebook对内容的控制，并回应了他和其他高管多年来一直在谈论的一种观点：在决定哪些帖子应该在Facebook上得到突出显示或降权显示时，政府应该分担一些责任。

“如果互联网的规则今天从头开始重新编写，我认为大多数人都不希望私营公司自己做出如此多的决定，让我们来确定哪些言论可以接受。”他说。

一些股东问题侧重于内容。一名女士抱怨她不断被“Facebook监禁”，因为她试图在服务上出售写着“男人是垃圾”口号的连帽运动衫。另一位人士要求Facebook在制定内容政策时咨询更多有色人种。

然而，问答环节涉及的范围非常广泛。一位股东询问Facebook创建人工智能语音助手所采取的措施。另一个人询问有关数字货币的计划。扎克伯格拒绝透露具体细节。一名男子称Facebook协助“摧毁新闻业”，并询问该公司计划采取哪些措施。

COO雪莉·桑德伯格（Sheryl Sandberg）表示，Facebook与世界各地的发布商合作，“仍然是记者非常重要的流量来源。”

也许当天最具象征意义的交流来自一位股东，他询问扎克伯格是否“愿意放弃他作为Facebook CEO、董事长和控股股东的一些权力”。扎克伯格重复了他在事先准备的讲稿中发表的内容，即他希望政府更多地参与内容决策。他说，Facebook甚至正在建立一个独立的监督委员会，以免单独决定网络上允许的内容。

“那时候，无论我的想法是什么，无论我们的任何产品或内容团队的想法是什么，都无关紧要。”他说。

那位股东并不满意。“直接一点吧，你是否愿意辞去你的董事长职务，并放弃你的超级投票股份？这才是我的问题。“她补充道。

就在这时，会议的主持人插话说，每个股东只能提一个问题。扎克伯格再也没有回答这个问题。