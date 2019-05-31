IT之家5月31日消息 据不少网友反馈，今天上午，广东电信出现大规模断网故障，用户反馈，显示网络连接正常，但是无法上网。

有网友微博表示收到通知，网络逐渐恢复9:30左右，汕头接龙湖、金平、濠江、潮阳等不同区域大面积用户报IP城域网电路没办法使用，初步定位为DNS解析异常引起。省NOC及相关维护部门配合处理中。

据中国电信广东公司客服反应，由于大面积故障，影响宽带及手机的正常使用，现在紧急抢修中，会尽快恢复。