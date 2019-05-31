家长控制应用结成联盟：要求苹果提供专用API

北京时间5月31日上午消息，苹果去年宣布，该公司已经创建了一些工具来帮助人们限制他们和孩子在iPhone上花费的时间。大约在同一时间，苹果开始从App Store中清除许多提供类似服务的应用程序。现在有17家受此影响的公司表示，他们针对苹果公司担心的隐私问题找到了技术上的答案。

这些公司周四提议创建一个应用编程接口（API），这是一种通用的软件，可以让电脑程序或应用相互协作。这些公司表示，该API可以利用苹果的技术，使其能够在不侵犯隐私的情况下跟踪屏幕时间。

“从技术上讲，只有苹果才有权在他们的设备上这么做，我们相信苹果应该让每个人都能这么做。”Kidslox的负责人维克多·耶夫帕克（Viktor Yevpak）说道，该公司的家长控制应用也遭到苹果下架。

这些公司的举动给苹果增加了压力，该公司将在下周举行年度开发者大会，届时将与成千上万的应用程序制造商进行互动，并提出了今年的愿景。

苹果越来越通过加强对App Store的控制来提升防御力。进驻App Store产生的高额费用以及苹果自己的应用施加的竞争压力，引发了人们对这家科技巨头滥用权力的指责。

Spotify最近向欧洲监管机构投诉苹果使用App Store为其音乐服务提供了不公平的优势。荷兰监管机构正在调查苹果是否滥用其对App Store的控制权。本月，美国最高法院允许一起反垄断集体诉讼向前推进，称消费者有权证明苹果使用App Store来提高应用价格。

Kidslox和另一家家长控制应用程序Qustodio向欧洲竞争监管部门投诉，认为苹果无权强制更改他们的应用程序。另一个家长控制应用向俄罗斯反垄断机构投诉。

苹果周四拒绝发表评论。

苹果经常创建API以鼓励应用开发人员使用其技术。虽然这17款应用开发商发布了一个具体的技术提案，但新的API必须由苹果开发。

苹果本周发布了一个网页，解释了App Store的运作方式，并表示它致力于为客户创建“一个安全且值得信赖的地方”，并为所有开发者创造巨大的商机。

苹果表示，它每周审查大约10万个应用程序，并拒绝大约40%，通常是针对小错误或隐私问题。（安全专家表示，这种方法使iPhone比Android设备更安全。）苹果强调它欢迎在App Store中展开竞争。

安德鲁·阿莫尔（Andrew Armor）是一名开发人员，他的屏幕时间应用被苹果公司拒绝。他表示，他和其他开发者在《纽约时报》上个月报道苹果公司的清洗行动后已展开合作。他和耶夫帕克对苹果回复那篇文章时发表的声明感到不满。苹果当时表示，之所以下架相关应用，是因为“他们将用户的隐私和安全置于风险之中”。

阿莫尔说，苹果在删除或拒绝他们的应用程序时从未说过此事。“他们只是说我们违反了一条规则，”他说。“我们没有人做任何心怀恶意的事情。”

这些开发者表示，他们受到了前苹果公司高管和iPhone创始人之一托尼·法德尔（Tony Fadell）的鼓励。法德尔对苹果的这种做法提出批评，并推荐采纳这些公司目前建议的方案。

法德尔与几位开发者展开联系。“我会把它推向世界——只要确保它在WWDC之前完成。”

法德尔的发言人表示，他鼓励这种努力。但法德尔本人没有立即发表评论。

因为苹果已经证明它可以在不侵犯隐私的情况下，跟踪用户在手机上花费的时间，以及孩子在手机上的活动，所以开发人员认为苹果也应该给他们提供一个API，使之可以达到类似的效果。

这些公司表示他们多年来一直想要这样的API，但只能被迫使用变通方法。

他们中的许多人使用名为移动设备管理或MDM的技术，这使得一部iPhone能够控制另一部iPhone。苹果之前多年一直允许这种做法，但却在去年改变政策。苹果表示，MDM为应用程序提供了太多访问儿童设备的权限。

“这不是竞争问题，”苹果回应道，“而是安全问题。”

根据之前的报道，苹果已经删除或限制了二十多款屏幕时间和家长控制应用。苹果清除的应用中有几款没有使用MDM，但之所以遭到删除，是因为使用了VPN技术。

苹果拒绝就其删除这些应用的原因发表评论。