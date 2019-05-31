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澳洲电讯Telstra加快重组计划：2019财年将裁员6000人

2019-5-31 11:03:38来源：C114中国通信网作者：蒋均牧责编：骑士评论：

澳洲电讯（Telstra）将在本财年裁撤8000人裁员计划中的6000人，随着它在更广泛的降低成本并简化运营的重组方面取得了进展。

在一份声明中，该运营商提供了被称之为“T22”的战略的最新信息，该战略于2018年6月发布，旨在应对市场挑战和盈利能力下降。

澳洲电讯表示，减少6000个工作岗位意味着本财年将再增加2亿澳元（C114注：约合1.384亿美元）的重组成本，令总额从6亿澳元增至8亿澳元。

直至2020年初之前，受影响的员工将不会离开公司，但咨询过程预计将在6月份结束，这就是为什么其将成本包含在2019财年的业绩中，该公司表示。

这家澳大利亚运营商已经承诺向“转型”计划提供高达5000万澳元的资金，以帮助受影响的员工踏上新岗位。

此外，澳洲电讯还将遗留IT资产的价值减记了约5亿澳元。

“T22”战略计划在“到2022财年底削减25亿澳元成本”的现有目标基础上，在2022年中之前额外减少10亿澳元的成本。

澳洲电讯首席执行官安德鲁·佩恩（Andrew Penn）表示，将裁员的财务影响推至2019财年，表明该战略取得了良好进展。

“总的来说，我们正在按照我们的‘T22’项目前景。”他说。

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