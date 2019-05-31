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恒大健康完成收购Protean，掌控乘用车轮毂电机技术

2019-5-31 11:19:34来源：TechWeb作者：周小白责编：嗜橙/实习评论：

5月31日消息，恒大健康发布公告称，其附属公司National Electric Vehicle Sweden AB（简称NEVS）通过将Protean Holdings Corp.（简称Protean）合并入NEVS的附属公司Virtue Surge Limited（简称Virtue Surge）的方式，已收购Protean。

公告显示，Protean是乘用车轮毂电机技术的全球领导者。其技术研发已较好解决了轮毂电机控制、防护等级、可靠性、热管理等多个行业难题，其专用软件囊括先进的电机控制、诊断、汽车级通讯和高级汽车动力功能等领域。

Protean现有的第四代轮毂电机“Pd18”技术主要针对乘用车、小型商用车及无人驾驶车辆，最高可达1,250牛米扭矩值、峰值功率达80千瓦、最高时速达225公里和重量仅36千克。

目前，Protean拥有130多名全球研发专家及国际化专业管理团队，产品的总开发时长超过100万个小时，在全球已获得150多项技术专利，待授予技术专利亦有150多项，涵盖了电机、逆变器设计以及轮毂电机的应用等领域。

恒大健康称，透过收购事项能够进一步巩固其对轮毂电机技术的掌控，从而进一步完善其新能源汽车产业全价值链的战略布局。

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关键词：恒大恒大健康

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