百度宣布王海峰晋升CTO，回归技术推进体验提升

IT之家5月31日消息 百度宣布晋升高级副总裁王海峰为百度集团首席技术官（CTO），同时他将继续担任AI技术平台体系（AIG）和基础技术体系（TG）总负责人。百度称，此举是“为了进一步建设和巩固公司核心技术优势，坚定不移地推进产品和用户体验提升；释放技术红利，持续推动产业智能化变革。”

以下为内部信全文：

各位百度同学，大家好！

为了进一步建设和巩固公司核心技术优势，坚定不移地推进产品和用户体验提升，释放技术红利，推动产业智能变革，经公司研究决定，即日起任命高级副总裁王海峰为百度集团首席技术官（CTO），同时他将继续担任AI技术平台体系（AIG）和基础技术体系（TG）总负责人。

海峰于2010年1月加入百度，历任高级科学家、基础技术首席科学家、副总裁、高级副总裁。先后为百度创建了自然语言处理部、互联网数据研发部、推荐引擎和个性化部、多媒体部、图片搜索部、语音技术部等。2013年上半年，海峰作为执行负责人协助创建了百度深度学习研究院（IDL）。2014年海峰转岗至搜索业务群组任副总经理，先后负责搜索、信息流、手机百度、度秘等用户产品，以及自然语言处理、知识图谱等基础技术。2017年3月海峰组建了AIG，2018年底统领TG和AIG，总体负责百度的算法、算力、数据、安全等人工智能技术及基础技术。此外，海峰还是自然语言处理领域最具影响力的国际学术组织ACL历史上首位出任过主席的华人，也是唯一来自中国大陆的ACL会士，2018年7月出任ACL亚太分会AACL创始主席。海峰曾获国家科技进步奖二等奖一项、省部级科技进步一等奖四项、中国专利银奖一项，是首届全国创新争先奖唯一来自互联网行业的获奖人、首届吴文俊人工智能杰出贡献奖唯一获奖人，享受国务院政府特殊津贴。

一直以来，海峰秉承务实、创新、负责到底的精神，注重提升百度技术核心竞争力及其向应用的转化，同时注重团队人才的培养及梯队建设，是百度培养多年的技术领袖及优秀领导者，是百度简单可依赖文化的优秀代表。

技术是百度的坚定信仰，这种信仰塑造了今天的百度，形成了我们强大的技术基因。面向未来，我们也坚信应对所有困难和挑战，唯一的解决方式就是创新，尤其是技术创新。这是时代赋予我们的责任，也是我们必须抓住的机遇。希望海峰在新的角色上，开拓进取，持续做好技术前瞻布局，不断创新突破，加强落地，提升效率，让技术优势转化为产品和用户体验的优势，并对业务成功起到关键支撑作用，扩大百度的技术品牌影响力，为百度实现“用科技让复杂的世界更简单”这一伟大使命贡献力量。

Robin