BBC使用华为设备开启英国首次5G电视直播

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IT之家5月31日消息 据环球时报消息，当地时间5月30日，英国广播公司( BBC )使用5G网络在一个早间节目做直播连线，这是英国首次使用5G信号进行电视直播，该信号由英国电信巨头BT旗下的EE运营商提供。
在直播前，节目主持人在社交媒体上分享了幕后花絮，视频中，他走到转播车上的华为的设备前介绍，“这是个非常关键的设备，就是它让我们从英国第一次成功开启了5G实时直播。”直播前，因为流量太大冲破了SIM卡的限制，直播不得不推迟了15分钟。
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