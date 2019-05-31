小朋友用iPad设计“搭撤式停车位”，解决绿化带闲用难题

5月31日消息，六一儿童节之际上海市杨浦区六一小学的小朋友们模拟打造了一个“六一社区”，设计出一款“搭撤便捷的护绿停车位”，去解决日常生活中停车位不够、绿化带闲用的难题。

当下社会，很多人都会选择开车出行，但是往往到达目的地之后，很难找到停车位，寻找停车位会花费很多时间，绿化带和停车位的矛盾刻不容缓。在某一次科创萌芽社团的学生谈到“护绿”中，学生说道：“小区里的绿化太多啦！车都找不到停车位，每天爸爸接我回家都要在小区转好几圈！”

经过课堂几次激烈的讨论之后，学生们提出设计一款“搭撤便捷的护绿停车位”。在绿化带不受损的前提下，设计一个可移动到绿化带上方的停车位。当车位充足的时候，这个停车位就撤到路面，让绿化带继续享受阳光。六一小学的孩子们通过对生活的观察与发现，用学校里学到的各种技能和知识，用玩的方式把问题解决了。

小创客们想到在小车内安装一个车位定位系统，能够显示当前小区内剩余车位数量并且显示车位的具体位置，大大的节省人们寻找车位的时间。当车位不足的时候，可以根据车内的定位系统指引开往可移动的停车位，此时该移动车位就会自动升起到绿化带上方恭候大驾。并在iPad上用互动十足、充满趣味的Swift Playgrounds编码来实现对现场环境的操控。

1.车位定位系统的制作

车位定位系统主要是利用Swift Playgrounds软件结合其他辅助软件进行编程，通过编程实现Dash机器人的移动，帮助Dash准确的找到车位。

2.可移动车位的制作

可移动车位的制作利用了马达、滑轮、支架、车位板等材料。当接通电源，马达启动带动车位板，牵引力让滑轮带动车位移动至绿化带上方；当启动归位的命令之后，滑轮会带动停车位移动至马路平面，与马路融为一体。撤搭快速高效，不影响绿化和平日的路面畅通。

3.模拟场景的制作

六一小学的同学打造了一个模拟的“六一小区”，在这个小区完成内寻找停车位的操作。根据学生仔细观察，在iPad上用Sketch Book app设计并制作了小区的房屋模型、栏杆、马路、绿化带、小车模型、普通车位、移动车位，真实还原生活中遇到的场景。

4.人物角色的设计

为了增加项目的趣味性和真实性，小创客们还运用Dash机器人充当需要车位的小车，让Jimu Robot当门卫和小区居民，用编程与门卫进行对话。为了让人物角色更加丰满形象，学生给门卫设计了一顶帽子和保安岗。当小车成功“搭撤便捷的护绿停车位”之后，机器人会根据设定的程序跳起舞来，庆祝成功解决绿化带与停车位的矛盾。

从发现问题到撷取灵感，上海市杨浦区六一小学的同学们，在老师的帮助下实现创意设计、模型制作、搭建场景，用组装机器人和编程实现场景操控和还原。

WWDC2019即将开始，届时也会有很多拿到奖学金和门票的学生开发者们前往圣何塞。若干年后说不定就有六一小学的某位小朋友成为学生开发者参加WWDC2029，苹果也会定期举行Today at Apple讲座帮助青少年儿童学习编程。