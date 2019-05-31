PC玩家意外惊喜，微软第一方游戏全面拥抱Steam

大概两个月之前，微软就已经表达想要把Halo士官长合集通过Steam在PC上发售，现在可以确认，微软改变了自己的UWP生态计划，放开win32登陆Windows 10应用商店的限制，而随伴战略转变，PC玩家们获得了两个意外惊喜。

第一个是微软第一方游戏工作室的作品将会在Windows Store以外的分发平台上架，比如Steam——微软Xbox掌门人Phil Spencer原话说会继续在Steam上追加超过20款Xbox第一方作品，首批加入的便是《战争机器5》和帝国时代123全系列高清重制合集，他的话语中透露出微软已经认识到玩家需要更多样的购买渠道选择，而Steam作为PC游戏第一站，微软的游戏是不可以缺席的。

这个举措我觉得唯一可惜了的就是UWP本身，微软的战略变换实在有些飘忽，UWP的构想原本还能照顾到不同交互手段，甚至可能跨架构提供应用，对微软统一生态圈，集中提供高质量应用来说是个很有价值的方式，只可惜它好像从来都缺乏坚守的耐心。在纳德拉的开放思想主导下，UWP反而显得封闭，被抛弃也只是时间问题吧。

另一个是微软Xbox Game Pass订阅制包月畅玩服务也将适用于PC平台，微软表示PC端的XGP也会有超过75家开发商提供的100多款游戏首发，但目前除微软的第一方作品之外，还不知道PC的XGP和主机的XGP会在游戏阵容上能否保持一致，定价也尚未确定是否同样保持一个月60块的水平，但如果可以玩的游戏够多，应该有很多人不会吝啬这几十块。

如果PC端的XGP也能和已有的Xbox Play Anywhere做个整合那就完美了，想要玩一款游戏，玩家不用非得绑在客厅的主机上。比如很多时候我想要玩PS4的《魔法气泡eSports》，但又不愿单独打开一堆设备的电源来专门为了玩十几分钟又关机，然而PC版我还得再额外花六七十块买游戏，既浪费又麻烦。反过来，Xbox版的《极限竞速地平线4》就想咋玩就咋玩，无敌方便。

随着今年E3的临近，微软的准备动作也越来越频繁，xCloud无疑是它今年的重头戏，不过想想此前的Xbox Play Anywhere，还有跨平台联机的实现，游戏玩家们完全可以期待一个更加美妙的未来。