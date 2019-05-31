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B站开启Vlog星计划扶持创作，目前创作者超50万

2019-5-31 14:51:22来源：新浪科技作者：李楠责编：懒猫/实习评论：

5月31日下午消息，哔哩哔哩（以下简称“B站”）宣布上线“Vlog星计划”，将以六种资源体系全力发展Vlog内容，扶持优秀Vlog创造者。

相关搜索指数显示，Vlog在2019年已成为全视频行业的关注热点。B站此次推出的“Vlog星计划”，将从流量扶持、现金激励、账号认证、活动支持、深度合作和平台招商六方面对Vlog领域内容进行扶持。

据介绍，扶持计划包含全年500亿次站内的流量曝光；每月100万专项Vlog奖金支持；每月1亿专项活动站内曝光量支持等。对于创作者，B站还上线了“Vlog领域优秀UP主”认证系统，符合标准的Vlog创作者将有机会和平台联合出品系列化精品内容。

从去年下半年开始，B站就持续对Vlog和其创作者给予扶持和激励。通过开展“30天Vlog挑战”、“Be A Vlogger”、“理想生活Vlog大赏”等一系列活动，B站2018年Vlog视频的累计播放量同比增长18倍。

以今年4月为例，单Vlog视频内容的站内曝光量达到62.9亿，投稿量相比去年同期增长761%，视频播放量同比增长484%。

在视频与创作者数量爆发的同时，B站Vlog内容类型也愈加丰富，覆盖范围囊括萌宠、美食、学习、旅游、职业等数十种品类。

官方数据显示，目前B站Vlog视频的累计互动次数超2.3亿，弹幕数量超过3000万条。Vlog领域的视频创作者已经超过50万人，创作者单月同比增速达到781%。

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关键词：B站

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