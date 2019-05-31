HomeKit和米家双管齐下：用Siri控制智能家电的轻快体验

未来的家是什么样的？这是目前科技界共同探讨的话题，而“用语音控制”，在各种解决方案中，基本上成为共识。用语音控制家电，总是听起来很OK，但只有当你处于智能家居的环境中，真正动动嘴皮子来操控各种智能家居时，才能切身体会到来自未来的便利与舒适感。小编突然想起某次外出入住了一家智能家居样板间性质的酒店，那种便利的居住体验是独特而令人难忘的。



说到智能语音，很多人可能会首先想到Siri。作为苹果旗下的语音助手，Siri的知名度的确是很高的，并且苹果也正在智能家居领域积极布局，通过HomeKit来和市面上的互联网以及传统家居厂商合作，同时还有在移动互联网时代构筑的优质生态资源。那么Siri在控制智能家居方面的体验究竟如何呢？IT之家小编不妨做一个简单的测试。

早在iOS10系统中，苹果就加入了《家庭》应用，这是HomeKit智能家居生态链的入口，支持HomeKit的智能家居产品可以在这里进行统一的调度和控制，当然，你也可以通过Siri进行控制。只有这些还是不够的，目前智能家居市场碎片化严重，还需要对更多的产品生态予以支持。在iOS12中，苹果为Siri加入了“捷径”功能，外部生态可以通过这项功能来让Siri完成一定的指令，相当于声控这些智能设备，从而让Siri对智能家居产品的支持面进一步扩大。《米家App》就是其中之一。

所以我们不妨从这两个角度来看看Siri在控制智能家居方面的具体体验。

首先是在苹果的HomeKit生态内，小编找来了一款OPSO（欧普索）智能插座。目前智能家居的普及率不高，一部分原因是现有家庭的家居设备体系中仍然以传统家电为主，而智能插座，则可以为传统家电加入一些智能的能力，一定程度上解决这个问题。

在OPSO智能插座的包装盒上，印着苹果HomeKit的授权标识，这很关键，意味着这款设备可以轻松接入HomeKit的智能家居体系。

包装里的设备很简单，只有智能插座本体、产品说明书以及用户指南。在智能插座的本体上印有苹果HomeKit的Logo并且后面跟这一排数字，这是产品接入HomeKit的铭牌，相当于二维码。另外在产品用户指南上也印有这个铭牌，如果插座本体上的铭牌磨损了，也可以通过扫描指南手册上的图案来接入。

具体的接入方式很简单，你需要在iPhone中打开《家庭》App，然后点击右上角的“+”按钮，在弹出的对话框中选择“添加配件”，接着按照指示，将弹出的摄像头取景界面对准刚才我们所说的铭牌，扫描之后，就可以自动进行接入了。

稍作等待，iPhone上就会提示配件添加成功，这时候你可以对插座进行名称、房间、类型等选项进行设置。

设置完成之后，就可以对智能插座进行控制了。IT之家小编在插座上插入一枚灯泡，并将插座的名称改为“灯”，在《家庭》App中点按OPSO智能插座对应的标签，即可完成对插座，也就是灯泡的开关操作。IT之家小编通过一段视频来进行展示。

在iPhone端用手指进行操作显然不是我们要说的重点，用Siri直接进行语音控制显然更方便。IT之家小编通过唤出Siri，并对Siri说“打开灯”、“关闭灯“，即可对应地进行开灯、关灯的操作。

接下来，小编又在智能插座上插上电风扇，并将插座在《家庭》App中的名称修改为”风扇“，然后对Siri说”打开风扇“、”关闭风扇“，同样也可以对风扇进行打开和关闭的操作。

整个测试体验的过程，无论是在iPhone上用手指触控操作，还是利用Siri进行语音控制，智能插座均能做到迅速敏捷的响应，简单快速。当然，由于小编测试的是智能插座，所以只能进行一些“开”和“关”的控制操作，如果是其他支持HomeKit的智能硬件产品，则可以用Siri进行更丰富、细致的控制。这一点IT之家小编在《苹果HomePod国行版评测：音质惯坏耳朵，生态还需融合》一文中有过更详细的测试。

在苹果HomeKit之外，《米家App》也可以通过Siri来对自家的智能家居设备进行控制、操作。在去年的一次更新中，《米家App》加入了对Siri“捷径”功能的支持，这里小编以石头扫地机器人为例，同时使用基于iOS 12系统的iPhone进行测试，看看Siri能够达到怎样的程度。

在《米家App》的智能页面可以看到通过苹果Siri和米家App进行联动的页面，消费者也是通过这里进行设置，让苹果Siri来语言操控米家设备。这时候，小瓦扫地机器人已经可以通过Siri进行设置了，当然和安卓版本相比，目前通过《米家App》进行操作的动作并没有很多，基本上完成的是清扫、强力清扫，暂停清扫等模式。

在iPhone中想要进行声音操纵后，除了在米家App进行设置外，还需要在iPhone的Siri界面进行设置，通过Siri捷径来完成对于小瓦扫地机器人的操纵。

在iPhone的Siri界面，我们需要的是录制指令，就是让iPhone识别出来你想要说的话，然后苹果通过语音识别出来的文字来执行相关的操作。设置完毕之后，我们呼出了Siri进行操作，对着Siri喊出事先录制和规划好的语音，然后石头扫地机器人就可以正常地执行清理的工作，和安卓没有太大的区别。

和测试智能插座一样，IT之家还录制了一段使用Siri操纵石头机器人的视频，大家可以从这段视频中体会到语音操纵的实际效果。

视频：点此查看

经过测试，通过《米家App》和苹果Siri的设置，现在iPhone用户也可以使用米家App来声控米家设备，相当地方便。不过在测试中，我们发现和小爱同学比起来，Siri的操纵显得较为繁琐，同时对于语音的精确度要求更高，如果多一个字或者少一个字都不能完成相应的声控操作，缺乏智能性。



总结来说，目前通过Siri来控制智能家居设备，对于HomeKit生态内的产品而言，自然是可以做到尽善尽美，而对于类似《米家App》这样迂回的方式而言，相对会存在一定的限制。但无论如何，两者基础的使用体验是能够保证的，测试的过程中没有遇到过响应迟缓、掉线等问题。更重要的是，后者让Siri对智能家居产品支持的覆盖面进一步扩大，基本能够满足全屋的智能需求。如果你是一位科技爱好者，对未来智能家居的生活场景十分憧憬，那么通过“购置智能硬件新品+改造传统家电”这种两种结合的方式，是可以以相对较低的成本体验到智能家庭带来的便利的，并且在体验层面也拥有良好的质量。或许，这就是智能家居改变生活的第一步。