进军电信业？传亚马逊有意收购Sprint旗下无线业务

据路透社报道，两名知情人士周四表示，亚马逊有意收购美国运营商Sprint旗下的预付费手机无线服务业务Boost Mobile。此前，Sprint宣称将出售该业务，以便监管机构批准其与T-Mobile合并。

其中一名消息人士称，亚马逊正考虑收购Boost，主要是因为该交易将允许其使用T-Mobile的无线网络至少六年时间。此外，亚马逊也对任何可能被剥离出来的无线频谱感兴趣。

亚马逊对此拒绝置评。T-Mobile和Sprint也没有立即回应置评请求。

目前还不清楚亚马逊为何想要收购无线网络和频谱。但亚马逊的业务起步于图书销售，在探索新业务方面有着悠久的历史，比如为亚马逊Prime会员制作原创电视节目。

为了说服监管机构批准260亿美元的合并计划，T-Mobile和Sprint已做出让步，包括出售Boost，以降低它们在预付费无线业务中的市场份额。美国司法部将需要对被剥离资产的买家进行审查，以确保资产能够继续存在，并保持竞争力。

T-Mobile和Sprint还在考虑剥离无线频谱(即传输数据的无线电波)，以推动合并获得通过。如果合并获得批准，美国将只剩下三家无线运营商。

有些消费者维权人士担心，两大巨头的合并可能会提高无线用户的成本支出，并呼吁增加一个竞争对手。潜在竞标者此前曾表示，Boost的出售价格可能高达30亿美元。