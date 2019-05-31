2019年Q1中国平板电脑出货531万台：苹果第一，华为第二

5月31日下午消息，IDC最新发布的平板电脑季度跟踪报告显示，2019年第一季度中国平板电脑市场出货量约531万台，同比增长4.5%，连续四个季度保持上涨。

其中，Slate Tablet（传统直板式平板电脑）出货量约464万台，同比下降2.0%；Detachable Tablet（可插拔键盘平板电脑）出货量约67万台，同比大幅增长94.9%。增量主要来自苹果iPad Air的发布和华为M5 10.8寸产品的增长以及微软整体出货量的提升。

一季度平板商用市场出货量约120万台，同比下降9.5%，由于政府人口普查项目的推迟，预计2019年商用市场不容乐观。

一季度平板消费市场延续增长。由于苹果新品发布，华为产品持续热销，以及去年同期小米平板产品暂无出货等因素，2019年一季度平板消费市场出货量达到411万台，同比增长9.5%。目前苹果和华为新品仍处于产能爬升期，预计后续平板消费市场会保持增长。

2019年第一季度中国平板电脑市场前五大厂商概览

苹果：持续保持领先优势。苹果2019年一季度出货量约228万台，同比增长11.2%，占据42.9%市场份额。

华为：平板出货量约144万台，同比增长12.1%，出货量市场份额占比27.1%，增量主要来自detachable tablet：M5 10.8寸和M5 Pro。

小米：小米的平板出货量约30万台，出货量市场份额占比5.6%。小米依靠产品性价比优势和强大米粉群体的支持，环比增长36.1%，排第三位。

微软：消费市场增速明显。微软平板产品出货量约15万台，同比增长61.9%，出货量市场份额占比2.8%。

联想：产品策略调整。联想平板出货量约13万台，同比下降48.7%，出货量市场份额占比2.4%。