台北电脑展2019：英特尔雅典娜计划究竟是什么？

纵使手机智能程度再高，处理数据、文字录入、整理图片、编辑视频的时候仍然是PC最有效率。根据戴尔电脑的调查显示，年轻人对工作的态度趋于个性和碎片化，在任何时间任何地点，美观、便携、高性能的笔记本会让人们工作效率增速，甚至乐在其中。

相对于智能手机，现阶段的笔记本仍然有许多不太令人满意的地方。例如续航、唤醒速度、智能程度仍然有很多提升空间。但笔记本设计往往是笔记本厂商自己的事情，水平参差不齐在所难免。

作为上游芯片供应商的英特尔，承担起了拉高笔记本设计、性能基准线的重任。事实上，这不是英特尔第一次带动笔记本升级，早年的迅驰平台、超极本Ultrabook都被证明彰显成效。而这一次，英特尔对未来笔记本提出了更严苛的要求，通过矩阵式升级，让笔记本获得与智能手机相似的体验。这个项目，就被称为英特尔Project Athena雅典娜计划。

矩阵式升级

英特尔希望找到手机与PC之间关系的平衡点，而不是通过提升笔记本体验与智能手机正面对抗。因此雅典娜计划的目标，是让人们能拥有更好的笔记本的使用体验，特别在移动过程中使用更为舒畅。

想法永远是好的，关键是如何实现。在雅典娜计划中，设计了三个方向，分别是：

专注：帮助用户更专注的处理手头工作。

适配：与用户之间的交互无缝流畅，并且更智能化。

随时响应：随时与网络连接，随时可以被唤醒，随时投入工作。

三个方向在细化需求之后变成了一个需求矩阵，包含先于用户视野、性能与响应能力、自适应智能性能、长电池续航、快速可靠的连接、优秀的外观与交互。

在近期的雅典娜计划中，英特尔建立了1个三年目标，先专注于应用场景、电池续航、连接性能、安全等方面提升到与手机相似的易用程度。当然，由于英特尔自己不制造笔记本，他们将会通过引导笔记本厂商达到相应目标，从而提升整体笔记本体验的基准线。

实现这个目标需要一套相对复杂的策略，其中包括要具备年度计划、制定关键体验指标，提供工程师支持和系统验证，并且加速整个生态系统合作。

为了能够与厂商们之间快速沟通，英特尔分别在上海、台北、加利福尼亚州建立雅典娜计划开放实验室，正好也是笔记本设计、研发的密集区。同时三个地点的布局，也可以窥视到亚太地区将承担起笔记本研发重任，欧洲市场与北美市场较为相似，所以由加州实验室承担研发任务。

当然，IT技术更新可等不到三年计划这样的大跨度。在COMPUTEX2019主题演讲上，英特尔提出了雅典娜计划的关键体验指标KEI和目标规范1.0。在2019年的时间节点上，我们就能尝到雅典娜计划带来的甜头。

关键体验指标KEI

第一批关键体验指标Key Experience Indicators（KEI）包含了三个内容，分别是：

1、无论何状态（通电或者电池），都能获得持续响应；

2、长电池续航，本地视频播放可以超过16个小时，真实使用场景提供9小时以上续航能力；

3、1秒内系统能从休眠装备被迅速唤醒。

在以往，以上三个条件笔记本只能实现1到2个，而在第一批KEI目标推动下，2019年新推出的笔记本将会同时囊括上述三个能力。重点是，这不是个别笔记本特权，而是主流笔记本都能做到。是的，真正的鱼和熊掌都能兼得。

提升笔记本关键体验方法有很多。例如在编辑文档的时候，屏幕亮度最自动调整到250尼特左右最佳阅读亮度，CPU、GPU频率会有所降低，达到节能目的。

同时，笔记本的电源管理系统也会得到加强，不符合雅典娜计划的笔记本都将支持快速充电功能，确保能在30分钟内获得应付未来4小时左右的工作电量。

换而言之，当笔记本打开什么样的应用程序，笔记本硬件就会做出的相应的调整与之匹配。这不是简单调节干预，或者生硬的分成3、4档的性能一刀切。雅典娜计划将节能、体验、新技术、用户需求融入到一起，最终变成一个整体解决方案。即使笔记本包含非英特尔旗下独立GPU，也同样被划在英特尔整体方案控制内，确保系统统一性。

也因为如此，传统的跑分Benchmark将不再能体现出笔记本的真正素质，英特尔会提供一套官方的使用方式来判断每一台笔记本的实际性能表现。测试方案中包括登陆、连接、热门应用使用，网页浏览，Ofiice使用，在线视频等操作。测试将重复多次，并从整体上判断出笔记本的实际表现。

另外，KEI指标也并非Windows PC专属，包括Chromebook在内的Linux笔记本，英特尔首页将同步推出相应的KEI指标，推动解决方案实现。

第一步已经上路

KEI指标本身自然需要技术落地到实际产品。英特尔在COMPUTEX2019上正式推出第十代酷睿移动版，以及第八代酷睿博锐（vPro），第八代酷睿处理器都会加入到雅典娜计划的阵营中。

同时，第一时间发布的产品包括戴尔XPS 13二合一、宏基Swift 5、惠普Envy 13 Wood、联想Yoga S940。在今年第四季度，来自宏碁、华硕、戴尔、谷歌、惠普、群创、联想、微软、三星和夏普都会陆续推出雅典娜计划合作产品。

按照目标规划矩阵，雅典娜目标规范1.0会包含6个特点：

即时工作：打开笔记本盖，或者按下指纹识别电源快速唤醒笔记本。

性能和响应能力：基于英特尔酷睿i5和酷睿i7，至少拥有8GB以上双通道内存，至少拥有256GB以上NVMe固态硬盘，拥有英特尔傲腾技术。

智能性能：支持英特尔深度学习加速Deep Learning Boost，AI性能提升2.5倍。其中包括远程语音服务，OpenVINO和Windows ML功能。

电池续航时间：支持30分钟充电达到4小时续航，支持9小时以上真是无线网页浏览时间，支持16小时以上本地视频播放。

连接：支持雷电3、支持WiFi 6 GIG+，可选LTE连接

外观：具备二合一或者翻盖设计，12英寸到15.x英寸1080p分辨率以上触控屏，至少3边窄边框设计。还支持高精度触控板、背光键盘、触控笔。

事实上，在10nm工艺优势、Gen11核显、Sunny Cove架构、WiFi6、雷电3加持下，英特尔第十代酷睿移动版将帮助笔记本加速人工智能，并在图像处理、网络连接上有更出众的表现。具体细节，不妨点击这里跳转到爱活网第十代酷睿移动版解析进行进一步了解。

而在COMPUTEX2019的Open House展示中，英特尔也展示了利用侧边屏幕显示笔记本状态，盒盖状态下实现语音助手响应的原型机。

甚至，还可以进阶到将笔记本硬件变成一个完整的SoC可升级模块，每次升级只需要插拔模块就能实现性能升级。

从实体产品推出，到扩大新产品阵营。今年内，英特尔就会悄然给笔记本提升一个基准线。但这也仅仅是开始，接下来笔记本会集体迈向智能化，长续航，高颜值，轻薄，无缝连接的节奏，最终告别传统笔记本的傻大粗，进入良性循环。

无论出于改变行业还是销售目的，英特尔雅典娜计划都可以看成给笔记本下的一盘大棋。而这盘大棋背后的受益者，少不了消费者、厂商和英特尔自己，最终形成多赢的局面。

比如，现场担任嘉宾的萧敬腾对新笔记本十分满意