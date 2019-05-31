索尼SRS-XB12体验：街头重低音小钢炮

劲爆的曲风和炫目的色彩往往是个性张扬的人类们最乐于表达自己的方式，而在这方面上，索尼显然是更对他们胃口的品牌，从录音带时代到随身听时代，索尼对于个性的表现一向都非常执着，这也是为什么如此多的街头爱好者喜欢用索尼元素来武装自己。

而在现在的智能手机时代下，手机羸弱的扩音表现让街头爱好者们难免失望，他们也在找寻着另一种方式来彻底放飞自我，而无论是声音的震撼感还是外观设计的“骚气值”，索尼SRS-XB12可能都能满足街头爱好者的个性需求。

街头挂身小音箱

索尼Extra Bass可能是目前索尼对于重低音最为执着的无线音箱系列，而SRS-XB12便属于这一家族中的一员，只是与那些全身武装着RGB霸气色前辈们不同的是，SRS-XB12更多的使用了同为迷你无线音箱的SRS-XB10的同款设计。哑光类肤质材质包裹，高92mm，直径74mm，配合243g体重，挂在背包上作为装饰都毫无压力。

至于操作的问题，环绕在SRS-XB12侧身的几枚物理按键就足够搞定一切，同时SRS-XB12的防水等级做到了IPX7，也就是说它甚至可以做到短时间浸水后也能继续使用，同时SRS-XB12还具备有IP6X防尘等级，对于户外爱好者来说，这样的设计更能保护SRS-XB12不受外界环境的侵害。

为了实现如此的防水防尘能力，索尼给SRS-XB12的充电接口做了隐藏式处理，毕竟在16小时续航能力下，我们身处户外使用时大多不会用到它们，不过吐槽一句，都9102年了，还是给新的Extra Bass系列更换一下Type-C接口吧。

在音响内部，索尼给SRS-XB12塞入了一枚46mm振膜单元，从底部的镂空设计来看，索尼应该设计了一处向下发生的被动振膜，这可以让音响的低音效果更佳强劲，算是这类音响常见的设计思路。

如果用它来播放《Uptown Funk》这类流行乐曲，你很容易的就能在存在感极强感的低频段位找到属于自己的节奏感，配合顶部的振膜单元，SRS-XB12对于人声的表现也算得上可圈可点，虽然可能难以满足音质狂魔，但流行乐这样的曲风，谁又会太多在乎呢？看来有Extra Bass的家族底蕴在，这类“动词打次”必然是难不倒SRS-XB12这样的选手。

而面对这样的街头音响，除了低音的表现外我们常常还会把更多的关注度放在音量表现上，毕竟身处开放环境下，如若是声音强度不足，自然是没办法让我们尽兴。在这一点上，SRS-XB12的表现算是符合我们的预期，身处篮球场这样的使用环境下，SRS-XB12的声音大概可以覆盖四分之一个球场，所以从小编的角度来看，它可能更适合挂在背包上或是放在自己手边使用，当然在泳池这类相对安静的环境下，SRS-XB12配合自己的IPX7防水，也能很好的提供给我们音乐享受。

街头就是要够SAO

SRS-XB12提供了黑、绿、蓝、红、灰、紫等多种颜色可选，特别是我们手上的这台紫色SRS-XB12，算是贯彻了索尼流行派系产品的一贯“sao”劲儿，作为一款流行产品，它的流行属性可能要比音质本身更值得关注，甚至可以说如果你的个性不够张扬，你很可能无法理解和驾驭Extra Bass中的任何一款产品。

当然就产品力而言，SRS-XB12做到的也已经算是合格，同时作为索尼街头文化细分产品下的一个分支，对于热爱街头风的用户来说，可能除了SRS-XB12也没什么其它可以绑在自己身上凸显个性的无线音箱可选，而且它的价格也不过是479元人民币，确实没有太多值得挑剔。顺带一提，SRS-XB12是支持两台设备合体播放立体声的，两台动词大词一起刺激耳膜，也算是贯彻了Extra Bass一直合体一直爽的风格吧。