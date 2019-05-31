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荣耀20系列国内正式发布：魅眼全面屏+后置四摄，2699元起

2019-5-31 20:43:20来源：IT之家作者：懒猫/实习责编：懒猫/实习评论：

IT之家5月31日消息 今天荣耀在国内正式发布了荣耀20系列新机，包括荣耀20和荣耀20 Pro。新机标配6.26英寸1080P LCD魅眼全面屏，后置四颗摄像头，采用了侧边指纹+电源键二合一设计。

其中荣耀20 Pro采用四曲面3D玻璃机身设计。荣耀20系列有幻影蓝、幻夜黑和冰岛白三种经典配色，同时荣耀20 PRO更有蓝水翡翠和幻夜星河等配色。

性能方面，荣耀20系列搭载麒麟980处理器，支持GPU Turbo 3.0，虚拟9.1环绕声，内置全新EROFS文件系统，搭配最大8GB内存、最大256GB存储。荣耀20 Pro内置4000mAh电池，荣耀20则内置3750mAh电池。

拍照方面，荣耀20系列均前置3200万像素摄像头。荣耀20 Pro后置四摄，包括4800万像素主摄像头IMX586，和800万像素3倍光变远摄镜头，还有一个1600万像素超广角镜头和一个专用的200万像素微距摄像头，该机的DxOMark评分达111分。

荣耀20也后置四摄，分别是4800万像素主摄像头（f/1.8光圈）、1600万像素超广角摄像头、200万像素深度摄像头和200万像素微距摄像头。

价格方面，荣耀20 8GB+128GB版本售价2699元，8GB+256GB版本售价2999元。

荣耀20 Pro 8GB+128GB版本售价3199元，8GB+256GB版本售价3499元。

同时，荣耀还推出了荣耀20 Pro×MOSCHINO联名款，8GB+256GB版本售价3799元。

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